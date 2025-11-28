Alajuelense da roce internacional a sus cachorros (y está en todas las semifinales de liga menor)

Liga Deportiva Alajuelense procura darle formación integral a los futbolistas de todas las categorías, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

¿Qué ha pasado con los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense? El equipo U-21 culminó su gira por México al competir en el Torneo Internacional Premier 2025 en Veracruz.

El equipo dirigido por Roberto Castro disputó tres partidos con balance de una victoria y dos derrotas:

Jornada 1: Real Apodaca 2–1 Alajuelense 1. Anotador: Raheen Cuello, asistido por Roy Bustos.

Jornada 2: Alajuelense 0 – 1 Artesanos Metepec.

Jornada 3: Alianza 1–2 Alajuelense. Anotadores: Luis Rodríguez y Edmilson Guevara, asistidos por Charles Forstner y Juan David Nazarith.

Según Roberto Castro, la intención de acudir a esa competición en México era solidificar la idea que tienen en la U-21 de la Liga, pero principalmente, aprovechar una oportunidad institucional.

“Este torneo es un último peldaño para que nuestros jugadores se acerquen al nivel que necesita el primer equipo, para seguir siendo base de selecciones nacionales y medirnos a nivel internacional en todos los aspectos: físico, táctico y competitivo”, apuntó Roberto Castro.

U-15 invicta y lista para un reto internacional

La categoría U-15, que se mantiene invicta en el campeonato nacional, ya conoció a sus rivales para el MAHD Intercontinental Championship, un torneo elite que se disputará en Arabia Saudita.

Estos serán los enfrentamientos de la fase de grupos:

- MAHD Academy (Arabia Saudita) vs. Alajuelense: lunes 8 de diciembre

- Alajuelense vs. Stellenbosch FC (África): martes 9 de diciembre

– Ascoli Calcio 1898 FC (Italia) vs. Alajuelense: miércoles 10 de diciembre

En caso de clasificar, la final está programada para el 12 de diciembre.

¿Y cómo va Alajuelense en los torneos de liga menor?

Es claro que todo gira siempre en función del primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense que marcha líder del Torneo de Apertura 2025 y que se encuentra en la disputa de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, aspirando al tricampeonato.

Pero para el proyecto de la Liga, la lucha por fortalecer su cantera y promover el desarrollo de talentos sigue siendo un punto importante en su estructura.

De las siete categorías que compiten en los torneos nacionales, seis finalizaron la fase regular en el primer lugar, mientras que la U-17, también clasificada, cerró la etapa en la segunda posición.

Alajuelense está en todas las semifinales de los torneos de liga menor.

