Alajuelense se confiesa contra el tiempo y con la calculadora en mano: ‘inoperancia’ y ‘encerronas’ lo dicen todo

En Liga Deportiva Alajuelense ahora no solo tienen que preocuparse por sus propios partidos, sino estar pendientes de otros.

En Liga Deportiva Alajuelense no ponen excusas y lucharán por evitar lo que parece la crónica de una muerte anunciada. Para eso, los manudos ahora requieren no solo ganar los puntos que les faltan, sino también que en otros escenarios se geste el milagro con resultados que les convengan, por lo que deben tener la calculadora a mano.

Salir a dar la cara en una situación crítica nunca es fácil y Rónald Matarrita, Aarón Salazar y Alexis Gamboa lo hicieron luego del empate 1-1 en el clásico nacional entre la Liga y Saprissa.

Ellos lamentaron el resultado tanto como el mal 2026 que están teniendo en Alajuelense y hasta de cierto modo sus palabras reflejan mucha frustración, porque los resultados no se dan.

Por ejemplo, del clásico como tal, el lateral izquierdo manifestó que lo intentaron de todas las maneras posibles y fallaron en algo que habían practicado y que tenían muy claro.

“El fuerte de Saprissa es el balón parado y creo que era la única forma de que nos anotaran y pecamos, lo hablamos toda la semana de que teníamos que marcar bien, en el balón parado y nos meten un gol que inclina la balanza y ya está”, apuntó Rónald Matarrita.

Después de eso, el futbolista dijo que ellos mismos son quienes se han metido en la situación crítica en la que se encuentran en la tabla de posiciones, y que el problema en sí no es empatar el clásico, sino todos los partidos anteriores en los que arrastran una colección de malos resultados.

“En las instancias que estamos creo que es más por inoperancia de nosotros en el inicio del torneo, regalar tantos puntos tanto en casa como de visita y creo que estamos en esta situación por nosotros mismos”, afirmó Rónald Matarrita.

Después de la obtención de la estrella 31 en diciembre pasado, Alajuelense no se ha visto en cancha como el equipo campeón, los propios jugadores lo saben, lo han hablado y el tiempo se acaba.

“Es tedioso siempre llegar al camerino y tener que hablar de las cosas negativas, pero en un camerino como este siempre tiene que haber eso, tienen que darse las encerronas que tuvimos y al final estamos convencidos de que tenemos que sacar los partidos”, comentó Matarrita.

En varias ocasiones, el propio Óscar Ramírez ha dicho que este torneo no ha sido lo que esperaban y eso también lo reconocen los jugadores.

Al pensar en eso, Rónald Matarrita señaló que se ha presentado un poco de todo, empezando por muchas lesiones que condicionan el equipo.

“Hemos perdido piezas muy claves, porque al final, en un equipo como la Liga todos tienen que estar preparados, tenemos una planilla de 26 jugadores que tienen que estar listos para entrar, no puede ser una excusa.

”También la inoperancia de nosotros en algunos partidos del torneo, el regalar tantos puntos, tanto en casa como de visita que era factibles de ganar; los dejamos ir y hoy estamos en esta situación por pura inoperancia de nosotros, así que no hay excusa”, aseguró Rónald Matarrita.

En ese ejercicio del “mea culpa”, Aarón Salazar fue enfático en que califica de malo el empate en el clásico, porque no les servía ninguna otra cosa que no fuera ganar.

“Ahora lo que nos toca es puntuar de a tres los dos partidos que nos quedan y esperar los otros resultados, que era donde no queríamos meternos.

”El equipo hizo un gran esfuerzo, tuvimos el volumen del partido, las jugadas peligrosas, pero no nos está alcanzando, tenemos que ser autocríticos y cuando llegamos al área ser más eficientes”, comentó Aarón Salazar.

Según el defensor, tampoco hay mucho que decir y lamenta que les ha costado mucho concretar las opciones que han creado.

“Es difícil, es frustrante porque el esfuerzo está, se juega bien, se crean ocasiones, pero hubiera preferido jugar mal y ganar 1-0, que al final era lo que nos servía”, afirmó.

Mientras que Alexis Gamboa señaló: “Todos los días trabajamos, todos los días nos esforzamos para no conseguir estos resultados malos que hemos tenido, pero ahora dependemos de un resultado, ahora sabemos que tenemos que salir a ganar, conseguir los seis puntos y esperar un resbalón de otros”.

En el desenlace de la fase regular del Torneo de Clausura 2026, Alajuelense recibirá a Puntarenas el jueves 23 de abril a las 8 p. m.; mientras que domingo visitará al Municipal Liberia.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.