Puro Deporte

Alajuelense se confiesa contra el tiempo y con la calculadora en mano: ‘inoperancia’ y ‘encerronas’ lo dicen todo

Rónald Matarrita, Aarón Salazar y Alexis Gamboa decidieron hablar de frente al ver a Liga Deportiva Alajuelense en la cuerda floja

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
En Liga Deportiva Alajuelense ahora no solo tienen que preocuparse por sus propios partidos, sino estar pendientes de otros. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.