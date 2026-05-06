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Alajuelense recibe ‘cientos de currículos’: esto responde un directivo sobre Jeaustin Campos y José Saturnino Cardozo

Liga Deportiva Alajuelense tiene como prioridad en este momento la designación de su nuevo entrenador

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Por Fanny Tayver Marín
José Saturnino Cardozo y Jeaustin Campos son dos nombres de los que se habla en redes sociales, ahora que Liga Deportiva Alajuelense busca técnico.
José Saturnino Cardozo y Jeaustin Campos son dos nombres de los que se habla en redes sociales, ahora que Liga Deportiva Alajuelense busca técnico. (Prensa Liberia y Alonso Tenorio/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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