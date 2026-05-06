Alajuelense recibe ‘cientos de currículos’: esto responde un directivo sobre Jeaustin Campos y José Saturnino Cardozo

José Saturnino Cardozo y Jeaustin Campos son dos nombres de los que se habla en redes sociales, ahora que Liga Deportiva Alajuelense busca técnico.

Liga Deportiva Alajuelense busca técnico y de aquí a que el club presente al elegido para tomar el banquillo que Óscar Ramírez dejó vacante, a nivel mediático se escucharán nombres, como ha pasado desde antes inclusive que el “Macho” tomara su decisión de no seguir.

Jeaustin Campos y José Saturnino Cardozo son dos de los nombres que saltan en redes sociales y de los que inclusive se habla en medios de comunicación como posibilidades.

También son dos nombres por los que le consultaron este martes al directivo de la Liga, León Weinstok, quien emitió declaraciones en programas radiofónicos.

El periodista Eduardo Baldares le consultó en Columbia Deportiva si Jeaustin Campos tiene las puertas abiertas o cerradas en la Liga.

“Hablar de puertas cerradas para cualquier persona en este momento es difícil. Entiendo que él en este momento tiene contrato y no he escuchado que venciera en este torneo. Hablar de puertas cerradas, creo que ninguna persona tiene las puertas cerradas.

”Y mucho se puede conversar, pero entiendo que tiene un contrato vigente y no sé si está en el radar, o la búsqueda de Carlos Vela en este momento”, respondió León Weinstok.

Mientras que en el caso de José Saturnino Cardozo, el directivo dijo que sin duda, el paraguayo ha hecho un muy buen trabajo con Liberia.

“Hablar de nombres es un poco difícil y ha sido una política institucional no ahora que estamos buscando entrenador, sino también con jugadores y con salidas y demás”, manifestó.

Añadió que en varias situaciones, en la Liga han comentado que se referirán solo a temas confirmados, porque siempre hay cosas que pueden pasar de camino.

“Y más este caso que es alguien que está compitiendo en este momento. Hablar de nombres concretos es un poco difícil y solo nos vamos a referir cuando ya se tenga la confirmación de la persona”, reiteró.

También le preguntaron por Jorge Luis Pinto. Sin embargo, repitió que la política institución con jugadores y entrenadores es referirse públicamente a cuando ya está firmado o confirmado un tema.

“Porque yo creo que es un poco injusto con los entrenadores o jugadores si no se da, comentar sobre supuestos en esos casos”, expresó.

En Alajuelense aseguran que en este momento, Carlos Vela se encuentra en la búsqueda de esos candidatos que presentará como opciones a la Junta Directiva, para tomar la decisión.

“El responsable del proceso es Carlos Vela, en efecto, él hace una revisión de prospectos, que obviamente al desatarse la noticia de la salida de Óscar, llegan cientos de currículos”, citó.

Añadió que el mexicano hace filtros, una selección preliminar y presenta a la Junta Directiva las opciones que considere más convenientes para después discutirlas junto con él y tomar la mejor decisión para el club.

Cuando ya esté el técnico, ese timonel dará su criterio para los movimientos que se ejecutarán en la planilla de futbolistas, independientemente de si tienen contrato o no.

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