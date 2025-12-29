Alajuelense premia a los campeones

Liga Deportiva Alajuelense celebró las finales del primer Torneo de Oficial de Academias LDA 2025, dedicado a Enrique Vásquez.

En las filas de Liga Deportiva Alajuelense quedaba pendiente algo importante para cerrar su 2025 soñado, en un año donde el primer equipo masculino culminó su faena siendo campeón nacional, luego de proclamarse tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, de ganar la Recopa y ser bicampeón del Torneo de Copa.

Aunado a las leonas que se coronaron nonacampeonas en el fútbol femenino y que también conquistaron el título en la Copa Interclubes de Uncaf.

Sin dejar de lado que en este último semestre, Alajuelense llegó a todas las finales de liga menor y se quedó con cuatro títulos.

Este domingo, la Liga publicó en sus redes sociales que “ganar también es formar” y detalló que fue el día para disputar la final del primer Torneo Oficial de Academias LDA 2025, dedicado a Enrique “Quique” Vázquez.

La cita convocó a los integrantes de las academias desde la U-7 hasta la U-17, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Nuestras academias, presentes en todo el país, desde Liberia hasta Paso Canoas; son el primer paso del sueño rojinegro: detectar, formar y acompañar a los futuros protagonistas del club y del fútbol costarricense. Porque el éxito se construye en cada cancha, en cada academia y en cada niño que viste estos colores con orgullo”, apuntó Alajuelense.

Tras meses de competencia, las Academias Oficiales de LDA coronaron a sus campeones.

Las semifinales del torneo se desarrollaron previamente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), reafirmando el uso de escenarios de alto nivel para el crecimiento competitivo y formativo de los jóvenes talentos.

“Este torneo representa mucho más que una competencia. Las academias oficiales constituyen la primera línea de observación y proyección de talento para las ligas menores de Liga Deportiva Alajuelense, permitiendo identificar, formar y acompañar a los futuros protagonistas del club y del fútbol nacional”.

El Torneo Oficial de Academias LDA nace por iniciativa de Mario Alvarado, coordinador de franquicias de la Liga, con el objetivo de reforzar la identidad de los colores, elevar el estándar competitivo y unificar el modelo formativo bajo los valores históricos de la institución.

Con este proyecto, Alajuelense pregona que ganar también es formar y que el éxito deportivo se construye desde las bases y que el futuro del club se cultiva hoy, en cada cancha, en cada academia y en cada niño y joven que se esfuerza a diario defendiendo la camisa rojinegra.

