Puro Deporte

¿Alajuelense prefiere a Saprissa o Cartaginés en la final? Esto dicen Alexis Gamboa, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros

Liga Deportiva Alajuelense conocerá este domingo si se enfrentará contra Saprissa o Cartaginés en la final del Apertura 2025

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta en el segundo partido de semifinal contra el Municipal Liberia, partido decisivo para el pase a la final.
En Liga Deportiva Alajuelense se enfocan más en ellos mismos que en el rival. Esa ha sido su tónica durante el semestre. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseApertura 2025SaprissaCartaginés
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.