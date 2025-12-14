¿Alajuelense prefiere a Saprissa o Cartaginés en la final? Esto dicen Alexis Gamboa, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Liga Deportiva Alajuelense se enfocan más en ellos mismos que en el rival. Esa ha sido su tónica durante el semestre.

Liga Deportiva Alajuelense conocerá este domingo el nombre de su rival para lo que será la lucha por el título del Torneo de Apertura 2025: ¿Saprissa o Cartaginés?

Después del triunfo de los rojinegros contra Liberia, los tres futbolistas de la Liga que pasaron por la zona mixta recibieron la misma consulta.

¿Imagina cuál fue la respuesta de Alexis Gamboa, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros?

Posiblemente sea lo que usted también piensa, o quizás, lo que dijeron los futbolistas más bien le genere sorpresa.

“Nosotros nos estamos enfocando en hacer las cosas bien nosotros. Independientemente del que nos toque, tenemos que hacer las cosas bien y buscar un buen resultado.

”Iniciaremos esta final de visita y cerraremos en casa y esa ha sido la clave, no enfocarnos en el rival; sino enfocarnos en nosotros, en lo que tenemos que corregir y hacer mejor”, expresó Alexis Gamboa.

Kenyel Michel contestó en la misma línea del defensor, al decir que “el que sea”.

“El rival que sea va a estar bonita la final, ya que si están ahí es porque se lo merecen. El que sea, la verdad me da igual”, citó Kenyel Michel, pero ante repregunta de que si sería mejor el clásico, dijo: “A cualquiera le gustaría jugar un clásico, sería más bonito”.

Pero el futbolista que está en sus últimos días con Alajuelense recalcó una y otra vez que en realidad le da completamente lo mismo.

“El que llegue es porque se lo merece y estamos preparados para el que sea. Somo esperamos rival para lo que viene”, reiteró Kenyel Michel.

Por su parte, el atacante mexicano Ronaldo Cisneros aseguró que la verdad es que no había pensado mucho en eso.

“Teníamos un partido difícil, con un rival que nos puso en aprietos en la ida y entonces, lo único que estaba en mi mente era pasar a la final. Y bueno, este domingo tocará ver el partido y esperar rival.

”Nosotros vamos a estar enfocados en recuperarnos y estar lo mejor posible física y futbolísticamente para los juegos de la final que serán el miércoles y el sábado”, destacó Ronaldo Cisneros.

Alajuelense pretende que no haya gran final; mientras que su rival apuesta por forzar a que se tengan que disputar dos partidos más.

“De querer, quisiera que fuera ya que se culmine este torneo, pero sabemos que son dos partidos, tenemos que jugar el primero que es el miércoles. Esperemos en Dios terminar esto en dos partidos y darle esa alegría a esta gente que siempre nos apoya”, destacó Alexis Gamboa.

