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Alajuelense podría anunciar a su primer fichaje en cualquier momento

Liga Deportiva Alajuelense trabaja en la reconstrucción de su equipo

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Por Fanny Tayver Marín
20/04/2024/ Clásico Nacional entre Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa por la jornada 19 del torneo clausura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / Foto John Durán
La afición de Liga Deportiva Alajuelense espera anuncios con ansias. (JOHN DURAN)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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