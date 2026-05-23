Alajuelense podría anunciar a su primer fichaje en cualquier momento

Liga Deportiva Alajuelense todavía no anuncia un fichaje en cuanto a futbolistas como tal, pero podría hacerlo en cualquier momento.

Ese primer anuncio corresponde a un extremo de perfil derecho, lo que permite intuir que la Liga ya toma previsiones en caso de que se concrete la salida de Kenneth Vargas, debido al fuerte interés que el tico despertó en un club de Grecia.

Alajuelense se mantiene expectante, a la espera de lo que pueda ocurrir entre esa negociación que es directa entre el Hearts de Escocia y el Kalamata de Grecia, recordando que el tico se encuentra a préstamo con los rojinegros hasta finales de este año.

Sin embargo, los manudos pagan menos del 50% del salario de Kenneth Vargas y al dueño de su ficha le resultaría más beneficioso que ese otro club europeo asuma todo el monto; o que incluso hasta lo adquiera en definitiva.

De concretarse ese movimiento, el club rojinegro recibiría una indemnización por el término anticipado del préstamo.

La Nación conoce que, independientemente de si Kenneth Vargas se va o no, Alajuelense ya había sondeado el panorama de algunos jugadores que se desenvuelven en ese puesto.

Sin embargo, de preguntar por la situación de un futbolista a lanzar una oferta formal, existe una diferencia abismal. Y en lo que respecta a este puesto en específico, el jugador por el que el León sí ha avanzado y que estaría a nada de vestirse de rojo y negro es Luis Díaz.

Cuando él regresó de su último paso por la Major League Soccer (MLS), el extremo interesaba en Alajuelense, pero el futbolista tomó la decisión de irse a Sporting.

La intención de Carlos Vela e Ismael Rescalvo es reforzar al equipo en varias zonas, pero teniendo claro que también se buscará abrirle espacio a futbolistas del semillero rojinegro.

Aparte del extremo que sería el primer fichaje de la Liga, los rojinegros buscan un volante 10, ese puesto que se ha convertido como en una especie de lucha eterna a través de los años para el club.

Evidentemente, ante las lesiones de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, la llegada de un defensa central de perfil derecho es inminente en Alajuelense.

Luis Díaz pasaría de Sporting a Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa SFC./Prensa SFC.)

Para esa demarcación, dos jugadores que han sido contemplados por la Liga son Yeison Molina (Liberia) y el legionario Julio Cascante (MLS).

En cuanto a salidas, se marcharon Joel Campbell y José Alvarado, luego de que se les acabó el contrato y la decisión del club fue no renovarlos. Además, la Liga acaba de firmar a Rónald Matarrita por un año más.

Alajuelense iniciará pretemporada el 1.° de junio y todos en el equipo tienen muy claro que necesitan lavarse la cara, después de su desastrosa presentación en los primeros meses de 2026.

Entre enero y abril, la Liga no respondió ni se comportó como un campeón. Entre varios problemas, como el exceso de lesiones y la indisciplina, un pecado fue minimizar el Torneo de Copa, en el que era el bicampeón.

Además, el mal rendimiento culminó con la crónica de una eliminación anunciada, quedando fuera de seminales, algo que no le pasaba a Alajuelense desde 2019.

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