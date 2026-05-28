Alajuelense oficializa regreso de un futbolista

Liga Deportiva Alajuelense sigue alistando su planilla para el segundo semestre de 2026.

Liga Deportiva Alajuelense le hizo la solicitud formal a Puntarenas FC para que le regresara a Farbord Samadian, quien actualmente se encuentra con Fernando Batista en la Selección de Costa Rica.

Después de los amistosos de la Tricolor ante Colombia e Inglaterra, el defensor de perfil izquierdo que también se desempeña en el medio del campo, retorna a Alajuelense.

Pero esta vez, el jugador de 21 años lo hará como parte del primer equipo de los rojinegros, que está en manos del técnico español Ismael Rescalvo.

Alajuelense abrirá su temporada competitiva el 12 de julio con la Supercopa ante Herediano.

De ese pulso que pondrá frente al campeón del Torneo de Apertura 2025 contra el monarca del Torneo de Clausura 2026 saldrá el club que jugará la Recopa.

Farbod Samadian regresa a Liga Deportiva Alajuelense luego de que estuvo a préstamo en Puntarenas. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Esa otra competición de carácter oficial convoca al monarca de la Supercopa y al campeón del Torneo de Copa, que es Saprissa.

Luego de eso, durante el primer fin de semana de julio arrrancará la Torneo de Apertura 2026 y también empezará la cuarta edición de la Copa Centroamericana de Concacaf.

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