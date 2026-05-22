Alajuelense oficializa dos salidas del equipo

Liga Deportiva Alajuelense publicó este viernes en sus redes sociales la salida de dos integrantes del cuerpo técnico de su equipo femenino.

No había terminado el torneo y ya se conocía que la asistente técnica Sugey Matarrita y el preparador físico Alejandro González se marcharían al aceptar una propuesta para trabajar en el fútbol femenino de El Salvador.

Este viernes, la Liga hizo el anuncio oficial de la salida de ellos, al tiempo que indicó que actualmente, la institución se encuentra valorando a las personas que asumirán esos cargos.

Hace unos días, el propio Alejandro González publicó una despedida en su cuenta de Instagram. Ahí destaca que cerró una etapa muy especial en su carrera profesional y que marcó su vida personal.

“Siempre quise llegar aquí, trabajé para que se diera y fue mejor de lo que pensé. Después de un año y medio como preparador físico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense, llega el momento de decir hasta luego a una institución que me brindó la oportunidad de crecer, aprender y vivir experiencias inolvidables”, apuntó Alejandro González.

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