Puro Deporte

Alajuelense oficializa dos salidas del equipo

Liga Deportiva Alajuelense emitió un pronunciamiento importante este viernes

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense emitió un anuncio importante.
Liga Deportiva Alajuelense consignó la salida de dos fichas importantes en su proyecto. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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