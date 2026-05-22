Alajuelense no podía cerrar el día sin un anuncio importante sobre un futbolista

Era un secreto a voces que solo necesitaba la formalidad de las firmas en el contrato para que fuera 100% oficial, pero es un hecho que Rónald Matarrita seguirá siendo parte de Liga Deportiva Alajuelense.

Todo iba muy encaminado y a pesar de que el lateral izquierdo había dicho que tenía algunas opciones de regresar al extranjero, su prioridad siempre fue mantenerse en el equipo de sus amores.

De hecho, desde que la Liga salió a vacaciones, Rónald Matarrita -de 31 años- acude prácticamente a diario al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, como parte de su acondicionamiento físico.

Ponerse de acuerdo no resultó difícil cuando ambas partes perseguían un mismo fin. Y el anuncio de la renovación por un año se dio justo cuando ese contrato ya quedó con rúbricas respectivas.

Rónald Matarrita ahora tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta mediados de 2027. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En cuanto a la plantilla de jugadores, la Liga dio a conocer el lunes pasado la no continuidad de Joel Campbell y José Alvarado.

A esos anuncios se suma ahora la renovación de Rónald Matarrita y todavía se está a la espera de los refuerzos en un equipo donde tras la salida de Óscar Ramírez, la dirección técnica se le encomendó al español Ismael Rescalvo.

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