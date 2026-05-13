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Alajuelense no deja de sufrir con lesiones graves: Natalia Mills irá al quirófano

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer el partido médico de la futbolista panameña Natalia Mills, tras la lesión que sufrió en la semifinal contra Dimas Escazú

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Por Fanny Tayver Marín
Natalia Mills sufrió una lesión seria en la rodilla, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú, en la semifinal del Torneo de Clausura de la Liga Premier Femenina.
Natalia Mills sufrió una lesión seria en la rodilla, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú, en la semifinal del Torneo de Clausura de la Liga Premier Femenina. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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