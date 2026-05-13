Alajuelense no deja de sufrir con lesiones graves: Natalia Mills irá al quirófano

Natalia Mills sufrió una lesión seria en la rodilla, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú, en la semifinal del Torneo de Clausura de la Liga Premier Femenina.

Liga Deportiva Alajuelense sigue sufriendo con las lesiones graves y, desde la noche del lunes, cuando las leonas perdieron ante Dimas Escazú en el Estadio Nicolás Macís y quedaron eliminadas, se sabía que lo que le pasó a Natalia Mills daba para pensar en algo serio.

A la jugadora panameña se le practicaron los exámenes de rigor, que confirmaron el diagnóstico.

El club informó este miércoles que Natalia Mills presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

A través de su oficina de comunicación, Alajuelense señaló que la jugadora será intervenida quirúrgicamente en los próximos días.

La Liga también indicó que el tiempo aproximado de recuperación será de nueve meses, dependiendo de la evolución.

Esta lesión que sufrió Natalia Mills es la que en las últimas semanas también presentaron Malcon Pilone, Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, en el equipo masculino.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.