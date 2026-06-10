Alajuelense llora la muerte de exfutbolista histórico y muy querido

Liga Deportiva Alajuelense lamenta el fallecimiento de un exfutbolista que dejó huella en el club: Javier “Tierra” Acuña y publicó una nota luctuosa en sus redes sociales.

Además, el perfil Jugadores Históricos de Liga Deportiva Alajuelense, también posteó una reseña.

“JHLDA comunica con mucho dolor el fallecimiento de Guillermo ‘Tierra’ Acuña. Delantero que estuvo en la Gira Mundial de 1960 proveniente del Deportivo Nicolás Marín”, reseñó ese perfil en Facebook.

También hizo un recuento de que el 20 de mayo de 1962, “Tierra” Acuña se convirtió en inmortal al anotarle al único portero que ha recibido un “Balón De Oro” en la historia, Lev Yashin, en el fogueo ante la URSS.

Esta es la nota luctuosa publicada por Liga Deportiva Alajuelense ante el fallecimiento de Guillermo Acuña. (Liga Deportiva Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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