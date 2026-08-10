Alajuelense le da una noticia a Daniel Chacón en medio de uno de sus momentos más duros

Jeison Lucumí y John Paul Ruiz fueron claves en el triunfo de Alajuelense ante Herediano y al igual que todos sus compañeros, tuvieron muy presente a Daniel Chacón.

Imagínese cómo puede sentirse Daniel Chacón en este momento. Por tercera ocasión, el futbolista de 25 años pasará por el quirófano, con la misma lesión: ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El mediocampista no la está pasando nada bien y no es para menos, pero Liga Deportiva Alajuelense no solo le comunicó una noticia importante en medio de uno de los momentos más duros de su carrera, sino que le hace ver que está con él. Y con acciones y gestos le siembra la semilla de la esperanza.

Antes de que empezara el partido en el que la Liga goleó 0-3 a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

“Doloroso, fue un golpe duro para el equipo, para los compañeros, para el cuerpo técnico y para nosotros. Dani es un chico muy querido, aglutinante, con una personalidad amigable para todos y nos dolió, pero también dándole todo el apoyo, sabiendo que es fuerte y que seguro va a salir adelante de este trance”, mencionó Carlos Vela en Columbia.

Liga Deportiva Alajuelense hizo un partido muy correcto ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras pronunciar eso, el mexicano contó que ya en la Liga tuvieron una conversación franca y directa con el futbolista.

“Ya lo charlamos con él, tiene garantizado todo el proceso de recuperación con nosotros. Prevalece siempre primero la persona. Hoy está pasando un momento complicado y es una preocupación menos saber que va a estar hasta el final 100% recuperado”, apuntó Carlos Vela.

Al consultársele cómo se afronta una situación así, en la que por tercera vez y de manera muy seguida (2023, 2025 y 2026), el muchacho sufre la misma grave lesión en la rodilla derecha, dijo que con mucha fortaleza.

“Siempre depende de uno, el corazón, la fuerza y yo estoy seguro de que sabrá sobrellevar este proceso, que va a ser largo de recuperación y rehabilitación, pero va a estar bien acompañado.

”Ojalá que en un año esté de regreso, que vuelva a hacer lo que más disfruta, para lo que es muy bueno y que nos dé el gusto de verlo de regreso en las canchas”, citó.

¿Volverá? “Conociéndolo, seguro que sí”, respondió Carlos Vela. Y eso lo cree el gerente deportivo, pero también sus propios compañeros no tienen duda de que será así.

Esta fotografía de Liga Deportiva Alajuelense es más que importante para Daniel Chacón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Antes del pitazo de Brayan Cruz, los jugadores titulares y los suplentes de Alajuelense se tomaron una fotografía, mostrando una camisa de Daniel Chacón, que sostenían Anthony Hernández, Kenyel Michel y Juan Pablo Añor. Era una manera de decirle que están con él.

“Es un gane importante por lo que pasó en la semana, ver a un compañero con lo que pasó. Todos queremos mucho a Dani, le dedicamos este triunfo, queríamos salir a ganar por él y vamos a salir todos los partidos por él”, apuntó Rashir Parkins.

‘Juntos’: el mensaje del camerino de Alajuelense a Daniel Chacón

Daniel Chacón, que después de la lesión en Nicaragua y tras conocer el cruel diagnóstico, no había hecho ninguna publicación en redes sociales.

Pero con esa mezcla de sentimientos y sintiéndose arropado por la Liga, compartió en una historia de Instagram la fotografía del club con todos juntos, incluido él, representado en esa camisa.

“Gracias familia”, escribió Daniel Chacón, acompañando esas palabras de dos emojis, un corazón rojo y uno negro.

A eso replicaron varios integrantes del equipo: “Estamos juntos mi hermano”, escribió Alexis Gamboa. “Te amamos mi hermano”, anotó Ronaldo Cisneros. Y Rashir Parkins apuntó: “Mi Chac”, con un emoji de un abrazo.

“El triunfo con dedicatoria especial”, posteó Ángel Zaldívar, etiquetando al mediocampista y él le respondió: “Mi Chelo”.

Celso Borges también consignó que el importante resultado de Alajuelense ante Herediano estaba dedicado a Chacón y el propio Daniel le contestó: “Estamos juntos mi Cel”.

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