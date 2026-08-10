Puro Deporte

Alajuelense le da una noticia a Daniel Chacón en medio de uno de sus momentos más duros

Liga Deportiva Alajuelense tenía algo importante que comunicarle a Daniel Chacón

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Por Fanny Tayver Marín
09/08/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Jeison Lucumí y John Paul Ruiz fueron claves en el triunfo de Alajuelense ante Herediano y al igual que todos sus compañeros, tuvieron muy presente a Daniel Chacón. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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