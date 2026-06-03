Alajuelense lamenta muerte de su exgerente en trágico accidente de peaje de Escazú

Liga Deportiva Alajuelense difundió una nota luctuosa en sus redes sociales, lamentando el fallecimiento de Carlos Salas Guzmán.

Salas fue gerente general del club recientemente, entre febrero y setiembre de 2025, con un bajo perfil mediático y prácticamente una nula exposición pública.

Ocupó ese cargo después de la salida de Manuel Zamora y tenía experiencia en la industria farmacéutica. Tras la renuncia de Carlos Salas a Alajuelense, la institución rojinegra nombró en ese puesto estratégico a Marco Vásquez.

Al publicar la esquela, varias personas reaccionaron a la lamentable noticia, como José Zelaya, quien escribió: “Un verdadero líder con un corazón verdaderamente humano, gracias por todo lo que me enseñaste a lo largo de este tiempo, me vas a hacer mucha falta amigo, hermano”.

Esta es la esquela que publicó Liga Deportiva Alajuelense ante la muerte de Carlos Salas. (Liga Deportiva Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Daniel Morales anotó: “Sintiéndolo mucho. Abrazo a la familia de Carlos. Excelente persona”; mientras que Patricia Pacheco indicó: “Fortaleza a toda la familia”.

¿Qué pasó con Carlos Salas? Él es la víctima mortal del trágico accidente ocurrido el 2 de junio en la ruta 27, en el peaje de Escazú. Tenía 48 años y era padre de tres niños. Además, era hijo del doctor Rodrigo Salas Sánchez, quien integra la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la Salud.

Un video captó el accidente con un desenlace fatal. El exfuncionario de la Liga viajaba en un carro que iba a una velocidad considerable hacia las casetillas de pago del peaje, en sentido San José - Santa Ana. Al pegar contra la estructura, el carro de inmediato se incendió.

Accidente peaje ruta 27

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