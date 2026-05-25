Puro Deporte

Alajuelense, Herediano, Cartaginés y Saprissa conocerán rivales en Copa Centroamericana de Concacaf: Siga el sorteo en vivo

Este martes 26 de mayo será importante para los clubes que jugarán la cuarta edición de la Copa Centroamericana de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Este martes 26 de mayo se conocerá cómo quedan conformados los grupos en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Este martes 26 de mayo se conocerá cómo quedan conformados los grupos en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseHeredianoSaprissaCartaginésCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.