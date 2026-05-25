Alajuelense, Herediano, Cartaginés y Saprissa conocerán rivales en Copa Centroamericana de Concacaf: Siga el sorteo en vivo

Este martes 26 de mayo se conocerá cómo quedan conformados los grupos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense, Herediano, Cartaginés y Saprissa son los cuatro clubes clasificados por Costa Rica a la Copa Centroamericana de Concacaf.

Por eso, estos cuatro clubes nacionales prestarán mucha atención a lo que pasará este martes 26 de mayo, en el sorteo de la Copa Centroamericana de Concacaf, que será a las 6 p. m. (hora de Costa Rica).

Si usted quiere verlo en vivo, puede encender su televisor y seguirlo a través de ESPN. También estará disponible en el canal de Youtube de Concacaf.

La cuarta edición de la competencia regional se disputará entre julio y diciembre y servirá como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027, al igual que en los últimos tres años, en los que Alajuelense se quedó con el cetro regional.

¿Quiénes jugarán la Copa Centroamericana de Concacaf?

El torneo contará con la participación de 20 clubes provenientes de siete asociaciones miembro de Concacaf en Centroamérica, cada uno de los cuales obtuvo su clasificación con base en su desempeño en su respectiva liga nacional.

Los clubes participantes son los siguientes (en orden alfabético por país):

Belice (1): Verdes FC.

Costa Rica (4): Herediano, Cartaginés, Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

El Salvador (3): Alianza FC, CD FAS y LA Firpo.

Guatemala (4): Antigua, Club Xelajú, Municipal y Deportivo Mixco.

Honduras (3): Marathón, Olimpia y Motagua.

Nicaragua (2): Diriangén y Real Estelí.

Panamá (3): Alianza, Plaza Amador y UMECIT FC.

Procedimiento del sorteo y bombos

Este 26 de mayo, el sorteo se realizará mediante un sistema de bombo único que involucrará cinco bombos. Los clubes participantes han sido distribuidos en estos bombos de acuerdo con el Ranking de Clubes Concacaf al 25 de mayo de 2026.

Bombo 1 (los cuatro clubes mejor clasificados): Alajuelense, Herediano, Olimpia y Municipal.

Bombo 2 (los siguientes cuatro clubes mejor clasificados): Saprissa, Plaza Amador, Antigua y Motagua.

Bombo 3 (los siguientes cuatro clubes mejor clasificados): Club Xelajú, Cartaginés, Marathón y Deportivo Mixco.

Bombo 4 (los siguientes cuatro clubes mejor clasificados): Alianza FC, LA Firpo, Real Estelí y FAS.

Bombo 5 (los cuatro clubes con menor clasificación): Diriangén FC, Alianza FC, UMECIT FC y Verdes FC.

El sorteo comenzará seleccionando aleatoriamente una esfera del Bombo 1 y asignando ese club al Grupo A, en la posición A1. Dicho proceso se repetirá para todas las esferas del Bombo 1, colocando a los clubes en orden secuencial en la posición 1 de los Grupos B, C y D.

Se seguirá el mismo procedimiento para los Bombos 2, 3, 4 y 5, utilizando las posiciones de los grupos 2, 3, 4 y 5, respectivamente.

Al finalizar el sorteo, cada grupo contendrá un club de cada bombo y no más de dos clubes de la misma asociación miembro.

Formato de competencia

Igual que en las ediciones anteriores, el torneo comenzará con una fase de grupos compuesta por cuatro grupos de cinco clubes cada uno.

Los equipos se enfrentarán una vez contra cada rival de su grupo para un total de cuatro partidos por club (dos como local y dos como visitante) a lo largo de las cinco semanas programadas.

Al concluir la fase de grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa, que consistirá en series de ida y vuelta.

Esta etapa comenzará con los cuartos de final, seguida por las semifinales y el Play-In, y concluirá con la final, donde se coronará al campeón de Centroamérica.

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

El campeón también recibirá un pase directo a los octavos de final de la Concachampions.

Calendario de competencia en Copa Centroamericana

Fase de grupos - Semana 1: 28 al 30 de julio de 2026.

Fase de grupos - Semana 2: 4 al 6 de agosto de 2026.

Fase de grupos - Semana 3: 11 al 13 de agosto de 2026.

Fase de grupos - Semana 4: 18 al 20 de agosto de 2026.

Fase de grupos - Semana 5: 25 al 27 de agosto de 2026.

Cuartos de final: 8 al 10 de setiembre y 15 al 17 de setiembre de 2026.

Semifinales y Play-In: 20 al 22 de octubre y 27 al 29 de octubre de 2026.

Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026.

Ranking de Clubes de Concacaf (Centroamérica)

Alajuelense marcha a la cabeza en Centroamérica en el ranking de clubes de Concacaf. (Concacaf/Concacaf)

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