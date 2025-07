Alajuelense golea y queda a un paso de la final de Uncaf

Liga Deportiva Alajuelense jugó su segundo partido en el Torneo Interclubes Femenino de Uncaf que se disputa en Panamá y consiguió una victoria contundente por 4-1 contra Caribbean Star de Puerto Rico.

Kenia Rangel marcó un doblete, mientras que los otros goles de las leonas fueron de Sofía Varela y Yoanka Villanueva.

Para este duelo, Wílmer López presentó una alineación conformada por Noelia Bermúdez, Fabiola Villalobos, Marilenis Oporta, Yoanka Villanueva, Gabriela Guillén, Mariela Campos, Kenia Rangel, Emilie Valenciano, Alexandra Pinell, María Paula Arce y Sofía Varela.

La intención de las octacampeonas nacionales era ganar y hacerlo bien, recordando que para clasificar a la final tienen que ganar su grupo. Y ellas no quieren sorpresas de ningún tipo.

En este momento, las rojinegras se encuentran a un paso de acceder a la lucha por la corona regional.

Liga Deportiva Alajuelense consiguió su segunda victoria en la Copa Interclubes Femenina de Uncaf. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Después de dos partidos disputados, Alajuelense comanda el grupo B con 6 puntos y una diferencia de gol de +5; mientras que Municipal tiene cuatro puntos (+1).

Under registra una unidad y Caribbean Star aún no puntúa. Es decir, ya estos dos clubes no tienen chance de pelear el título.

Alajuelense y Municipal jugarán el lunes. Si las leonas ganan o empatan visarán su pasaporte para jugar la final el miércoles 23 de julio.

La única forma de que eso no pase es si las chapinas derrotan a las representantes del fútbol femenino de Costa Rica.

Alexandra Pinell controla la pelota en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Caribbean Star. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Resultados jornada 2

Caribbean Star 1 - Alajuelense 4

Under 1- Municipal 1

Sagitun Girls 2 - Alianza Women 4

Chorrillo 0 - Real Estelí 2

