Alajuelense finiquita a jugador y otro club en España lo anuncia cuatro días después

Alberto Toril ahora emprende otro desafío en el fútbol de su país, luego de su paso por Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense no tenía en planes al delantero Alberto Toril, pero un club de España sí, y este lunes 2 de febrero lo anunció como su nueva ficha.

Ocurrió apenas cuatro días después de que la Liga anunció que le había dado el finiquito al jugador.

Cuando Alberto Toril supo que no seguiría en la Liga, el atacante escuchó algunas propuestas que surgieron de otros clubes nacionales, como Sporting.

Sin embargo, su prioridad ante esta circunstancia fue retornar a España, de donde también surgieron opciones.

Finalmente, el futbolista español aceptó la propuesta del Hercúles FC, que juega en la Primera Federación, como se le llama a la tercera división de ese país.

“Alberto Toril llega al Hércules con la etiqueta de goleador, avalado por sus números tanto en Costa Rica como en su etapa en el Córdoba, donde fue uno de los grandes artífices del ascenso del conjunto andaluz a la Liga Hypermotion, marcando los tres goles decisivos ante el FC Barça Atlètic”, informó la Cadena Ser.

Ese medio también recuenta que el delantero se formó en las categorías inferiores del Real Mallorca para posteriormente militar en el Sestao River, Arenas Club, UE Olot, UD Almería, Real Murcia, Piast Gliwice, Córdoba y Alajuelense.

El Hércules presentó a Alberto Toril como si fuese un torero, tal y como puede verlo en este video:

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.