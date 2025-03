¿Alajuelense es favorito en la final del Torneo de Copa? Algunos aficionados simplemente se desahogan

Unos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense no conciben que el equipo no sea favorito para la final del Torneo de Copa contra Puntarenas FC; otros van en la línea de lo dicho por el vocero rojinegro Marco Vásquez, e inclusive ven más fuerte al Puerto. En este ejercicio de opinión planteado en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, algunas respuestas más bien dieron espacio a los indecisos, o a quienes se desahogaron.

Mathías Rivera mencionó que la Liga está pasando por un mal momento y aunque ve muy complejo ganarle a Puntarenas, también cree que el club podría lograrlo si juega de la misma manera que lo hizo cuando derrotó a Herediano.

Eduardo Rojas más bien no respondió sobre el Torneo de Copa como tal, sino que dijo que para el campeonato nacional, no ve favorito a Alajuelense y cree que eso ayuda a bajar la presión en el equipo.

Al analizarlo un poco más, indicó que en campeonatos como el tico, no lleva ninguna ventaja ser favorito o ir de primero, sino que depende de cómo se llega a la segunda fase del torneo; el tema de la curva de rendimiento y la cantidad de lesionados.

“La Liga debe saber llegar, si lo hace de primero o en otra posición siempre tendrá el deber de jugar con la cabeza. La Liga parece no ser favorito para nada, pero tiene equipo para ganarlo todo”, comentó Eduardo Rojas.

Liga Deportiva Alajuelense sigue en deuda con su afición.

Javier Abarca indicó que a su consideración y a como ha venido jugando Puntarenas, será un juego muy reñido y su pronóstico es dividido, 50-50.

Gustavo Flores señaló que por historia, Alajuelense debería ser favorito, pero por el momento futbolístico es Puntarenas, que llega como líder invicto y practicando un muy buen fútbol. Eso sí, advierte que “no siempre el favorito es el que gana”.

Arturo Villalobos fue quien se desahogó por completo, pues indicó que como socio y aficionado de Liga Deportiva Alajuelense se siente indignado, cansado y enojado, porque ve al equipo en declive.

“Cuando uno cree que no puede caer más bajo, la Liga se encarga de demostrar que sí puede. La final contra Cartaginés fue la prueba definitiva: le entregamos el título a un equipo que no ganaba un campeonato local desde hace más de 80 años. Y lo peor no es perder, lo peor es la forma en que se pierde: sin garra, sin rebeldía, sin amor propio”, citó Arturo Villalobos.

“Ahora, en la Copa, nos enfrentamos a un Puntarenas que llega en gran momento. Ya lograron un empate con sabor a victoria en el Morera Soto y no tienen miedo de jugar contra nosotros. Mientras ellos compiten con hambre, en Alajuela seguimos viendo un equipo sin alma.

”Y sí, estoy enojado, estoy cansado; pero nunca dejaré sola a la institución. Como dice una de las canciones más emblemáticas de nuestra hinchada: ‘Directivos, jugadores, no venimos por ustedes, venimos por los colores’; porque la Liga es mucho más que los que hoy la representan en la cancha y en los despachos. La Liga es su historia, su gente, su identidad. Y esa identidad no se negocia”, concluyó.

