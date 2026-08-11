Alajuelense envía a préstamo a un futbolista

Liga Deportiva Alajuelense busca que uno de sus futbolistas jóvenes tenga más participación y después de que el jugador hizo la pretemporada con el primer equipo, tomó una decisión.

En la Liga determinaron que lo más conveniente es que Dylan Masís regrese a San Carlos, donde estuvo a préstamo en el semestre pasado.

La noticia la dio a conocer el cuadro norteño, que a través de un comunicado informó que el lateral izquierdo de 21 años retorna a sus filas.

“Se incorpora nuevamente a ‘Los Toros’ en condición de préstamo por parte de Liga Deportiva Alajuelense para el Torneo de Apertura 2026.

”Masís ya defendió nuestros colores durante el torneo anterior y vuelve para continuar aportando al equipo. Bienvenido nuevamente a la casa de ‘Los Toros’”, apuntó San Carlos.

Dylan Masís jugará con San Carlos en el Torneo de Apertura 2026. (Prensa San Carlos/San Carlos)

El futbolista es oriundo de Puntarenas y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) es más conocido por todos como “Chira”. Antes de irse a préstamo con San Carlos también fue parte de Sarchí, en la Liga de Ascenso.

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