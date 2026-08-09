Puro Deporte

¿Alajuelense hará otro fichaje tras la grave lesión de Daniel Chacón? La Liga ya tomó una decisión

Carlos Vela respondió si Alajuelense saldrá en busca de un futbolista más ante lo ocurrido en las últimas horas

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Por Fanny Tayver Marín
En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
Liga Deportiva Alajuelense confía en la planilla que tiene este semestre. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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