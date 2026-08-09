¿Alajuelense hará otro fichaje tras la grave lesión de Daniel Chacón? La Liga ya tomó una decisión

Liga Deportiva Alajuelense confía en la planilla que tiene este semestre.

Antes del partido entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión en el Estadio Carlos Alvarado.

Una de las preguntas directas que recibió el gerente deportivo de la Liga fue si el club saldrá en busca de un fichaje ante la lesión de Daniel Chacón. Y la respuesta por parte del mexicano fue muy concreta, porque la decisión ya está tomada.

“No, nos vamos a quedar como estamos en esa zona. El equipo está fuerte en ese lugar, con Celso (Borges), Rashir (Parkins), Roan (Wilson), Deylan Aguilar que recién ganó el pase al Mundial Sub-20. Está Charles Forstner y (Santiago) Rosales”, expresó Carlos Vela.

Esteban Cruz es uno de los jugadores que están la suplencia de Liga Deportiva Alajuelense para el partido contra Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

Además, indicó que la Liga tiene muy buenos talentos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que vienen tocando la puerta.

“Este tipo de situaciones abren posibilidades para los chicos y estamos con mucha confianza en ellos. Están bien preparados, tienen años de proceso y están dando buenos resultado. Tal vez es momento para que los leones vayan a la cancha”, afirmó Carlos Vela.

Además, el equipo de la Primera División ya vuelve a contar con todos los cachorros a los que piensa darles oportunidad.

“Nos da gusto contar con todos, regresaron los jugadores que estaban en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, como Farbod Samadian y Esteban Cruz que ya nos están acompañando en la convocatoria”, citó.

El defensor y el delantero se encuentran en la suplencia para el juego entre Herediano y Alajuelense.

Además, para la siguiente semana ya se integrarán Deylan Aguilar, Yerlan Sosa y Ethan Barley, que también son jugadores que van a estar integrados en la dinámica del primer equipo.

“Refresca la competencia interna, refresca el ambiente interno del equipo y nos da gusto que estos tres chicos de la Sub-20 vengan contentos y con el logro de volver a un Mundial que nos hace bien a todos”, destacó Carlos Vela.

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