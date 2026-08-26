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Alajuelense entre buenas y malas noticias: esto se vio hoy en su práctica en el Morera Soto (fotos y video)

Liga Deportiva Alajuelense no tiene equipo completo para el partido contra Plaza Amador, pero recupera a un futbolista importante

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Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense dejó ver los futbolistas de los que dispone para el partido de este miércoles contra Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense dejó ver los futbolistas de los que dispone para el partido de este miércoles contra Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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