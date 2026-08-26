Alajuelense entre buenas y malas noticias: esto se vio hoy en su práctica en el Morera Soto (fotos y video)

Liga Deportiva Alajuelense dejó ver los futbolistas de los que dispone para el partido de este miércoles contra Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense dejó ver quince minutos de su entrenamiento previo al partido contra Plaza Amador de Panamá, en el Estadio Alejandro Morera Soto, cumpliendo con lo establecido en el reglamento de Concacaf para los juegos de la Copa Centroamericana.

Ese tiempo fue suficiente para confirmar una buena noticia en el bando rojinegro y es que el mediocampista venezolano Juan Pablo Añor está integrado de lleno con el equipo y se entrenó con normalidad.

Añor no fue la semana pasada a El Salvador, en la derrota de la Liga ante Luis Ángel Firpo y tampoco estuvo en convocatoria para el duelo del domingo pasado, en el que los manudos perdieron su invicto en el Torneo de Apertura 2026 contra San Carlos.

Liga Deportiva Alajuelense jugará contra Plaza Amador este miércoles 26 de agosto, a partir de las 8:36 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

El 10 de Alajuelense regresa, pero la mala noticia para Ismael Rescalvo es que no cuenta con su equipo completo.

Alexis Gamboa volvió de El Salvador lesionado y aunque de manera oficial no hablan de tiempos para que regrese, la estimación es que al menos estará tres semanas fuera.

Lo que indicó el club el domingo pasado es que el defensor sufrió una torcedura en la rodilla izquierda.

Alajuelense recupera a Juanpi Añor para el juego ante el Plaza Amador

El defensa que venía aportándole goles a la Liga no solo se pierde el partido decisivo de este miércoles contra Plaza Amador y el encuentro del próximo sábado ante Pérez Zeledón; sino que tampoco estará en el clásico nacional que se disputará el sábado 5 de setiembre en la Catedral.

Y si el seleccionador nacional, Fernando Batista lo tenía en mente, pues pareciera difícil que pueda tenerlo para el arranque de la Liga de Naciones de Concacaf.

Aparte de Alexis Gamboa, en la práctica de la Liga previa al duelo contra Plaza Amador tampoco se vio al futbolista mexicano Ángel Zaldívar, quien salió de cambio el domingo pasado por una dolencia muscular.

Liga Deportiva Alajuelense dejó ver parte de su entrenamiento este martes, justo antes de un partido decisivo en la Copa Centroamericana. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

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