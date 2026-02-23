Alajuelense en alerta roja: ya se jugó el 44% del torneo y sigue fuera de puestos de clasificación

Liga Deportiva Alajuelense tiene un puntaje paupérrimo en lo que va del Torneo de Clausura 2026.

El tiempo y los partidos avanzan y Liga Deportiva Alajuelense no logra reponerse de lo que empezó como un mal arranque. Ya se jugó el 44,44% de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 y los rojinegros se encuentran fuera de zona de clasificación.

¿Alajuelense puede revertir esto? Todavía tiene chance para hacerlo, siempre y cuando repunte, pero su margen de error se reduce.

Además, la Liga tiene el antecedente de lo que le sucedió a Herediano en el semestre anterior, cuando entró al esprint final con mucho impulso, pero no le alcanzó para clasificar.

En Alajuelense pegan el grito al cielo por sentirse afectados por el arbitraje, como lo hizo el propio presidente del club, Joseph Joseph, tras el clásico que ganó Saprissa por 2-1 el sábado anterior.

También lo expresó Kenneth Vargas, al afirmar: “El arbitraje nos perjudicó bastante, ahí desde mi punto de vista, era penal y ni siquiera lo fueron a revisar, entonces ya sabíamos a lo que veníamos, a jugar aquí en contra de todo, pero ya pasó. Y ahora a ser autocríticos y pensar en Puntarenas”.

Más allá de la polémica arbitral, en la Liga reconocen que tienen que corregir muchas cosas.

La señal de alarma roja activada tiene a la afición manuda revisando la tabla de posiciones con nerviosismo. Tras ocho presentaciones en el Torneo de Clausura, el equipo de Óscar “Macho” Ramírez no solo ha perdido el brillo, sino que ha extraviado la brújula de la victoria.

El propio entrenador tiene claro que no importa si juegan bien, porque lo que valen son los resultados y la Liga va muy baja en puntaje, con un rendimiento del 37,5%.

Los números son fríos y preocupantes para el vigente monarca del fútbol nacional: dos triunfos, tres empates y tres derrotas.

Con 9 puntos de 24 posibles, la Liga navega en la sexta casilla, viendo desde abajo cómo Herediano y Cartaginés (16 puntos) marcan el paso, seguidos de cerca por San Carlos y el archirrival Saprissa (15 puntos). Incluso Puntarenas FC se encuentra en el quinto lugar, con 11 unidades.

Una Liga golpeada

La eliminación prematura en el Torneo de Copa fue el primer aviso, pero la falta de reacción en el campeonato nacional es lo que hoy inquieta al liguismo y los propios integrantes del vestuario rojinegro lo tienen claro.

“Sabemos la situación y la posición en la que estamos. Hay que ser bastante autocríticos. Hay que estar un poquito más al tanto en la defensiva... no nos está alcanzando. En lo personal, tengo que trabajar más para ayudar al equipo y sacar los resultados”, expresó Kenneth Vargas.

Isaac Badilla demostró en el clásico que está para tener más participación con Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al igual que sus compañeros, él reconoce la urgencia de sumar en los 30 puntos que quedan en disputa.

Mientras que Washington Ortega dijo: “Tenemos que dar más porque todos nos quieren ganar. Venimos de ser campeones y la vara tiene que estar más arriba”.

Alajuelense se encuentra en una olla de presión, y el capitán Celso Borges lo sabe mejor que nadie.

El volante apuesta por la calma operativa para evitar que el conteo de puntos se convierta en una carga emocional insoportable.

“Hay que ir partido a partido; pensar en la cantidad de puntos que hay que hacer nos pone dentro de un marco muy ansioso. Los partidos hay que hacerlos mejor, ganar y ya. Hay que creer en el trabajo que se viene haciendo”, explicó Celso Borges, intentando apagar las llamas de lo que se percibe como una crisis que ya empieza a quemar.

El torneo con diez equipos se vuelve casi relámpago. Con un formato corto y un calendario asfixiante, el margen de error para Óscar Ramírez se reduce al mínimo.

Los rojinegros también tienen claro que no pueden desaprovechar la oportunidad de contar todavía con margen de reacción, porque depender de otros es un juego peligroso.

Sin embargo, Alajuelense tiene que reconciliarse con la victoria, algo que no pasa desde el 27 de enero, cuando derrotó a Guadalupe 1-3 en el “Colleya” Fonseca.

Después de eso, la Liga perdió en casa contra Liberia en el Torneo de Copa, empató frente a Herediano por campeonato nacional.

Luego de eso cayó en Liberia de forma abrupta por 3-1, firmando su despedida del Torneo de Copa, un torneo en el que era bicampeón. Y tras esa pérdida, colecciona dos derrotas en fila en el Clausura 2026, contra Sporting (1-2) y Saprissa (2-1).

Con esa situación y, aunque parezca una frase trillada en el fútbol, a partir de ahora, todos los partidos se perciben como finales para la Liga de Óscar Ramírez.

El calendario de Alajuelense

Puntarenas vs. Alajuelense: Sábado 28 de febrero

Alajuelense vs. Cartaginés: Martes 3 de marzo

San Carlos vs. Alajuelense: Sábado 7 de marzo

LAFC vs. Alajuelense: Martes 10 de marzo

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: Viernes 13 de marzo

Alajuelense vs. LAFC: Martes 17 de marzo

Herediano vs. Alajuelense: Sábado 21 de marzo

Alajuelense vs. Guadalupe: Domingo 1.° de abril

Sporting vs. Alajuelense: Domingo 12 de abril

Alajuelense vs. Saprissa: Domingo 19 de abril

Alajuelense vs. Puntarenas: Miércoles 22 de abril

Liberia vs. Alajuelense: Domingo 26 de abril

