Alajuelense emite comunicado y genera todo tipo de reacciones

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense perdieron el partido más importante del torneo, el que daba el pase a la final.

Liga Deportiva Alajuelense emitió un pronunciamiento en sus redes sociales luego de que se consumó la eliminación de las leonas en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

“Pese a que no se logró el sueño de alcanzar la décima estrella consecutiva, queremos agradecerle a todo el liguismo por su permanente apoyo y acompañamiento”, expresó Alajuelense en un mensaje que colgó en sus redes sociales.

El club también indicó que “se termina una era inolvidable”, al tiempo que de una vez reafirmó su compromiso con el fútbol femenino.

“Somos optimistas de que hemos dejado una huella profunda en la historia del fútbol de Costa Rica y la región, y que seguiremos inspirando a cada vez más mujeres que quieran sumarse al creciente fútbol femenino de Costa Rica. Iremos nuevamente por ese campeonato y nos prepararemos como leonas para traerlo de vuelta a casa. ¡Siempre con las leonas!”, destacó Alajuelense.

La publicación desató toda una serie de comentarios tras esa semifinal a partido único donde Dimas Escazú venció a Alajuelense 0-1, con un gol de tiro libre de Sara Buchanan.

Varios aficionados agradecieron a las futbolistas rojinegras por esas nueve coronas consecutivas que ganaron, haciendo historia.

“Nadie les quitará lo grande, solo estamos prestando el reinado, ya lo recuperaremos”, apuntó Maribel Gómez.

Giovanni Rodríguez escribió: “Son las mejores de las mejores. Y así es el fútbol, las grandes también tienen que perder algún día”.

Marta García subrayó: “¿Qué más queremos? Nueve campeonatos seguidos que creo que ningún equipo lo conseguirá. Adelante leonas”.

Mientras que la percepción de Fabio Matamoros es distinta: “Todo tiene un final. Es sano para el fútbol femenino lo que sucedió”.

Otros aficionados lamentaron las escenas bochornosas del final y les dijeron a las jugadoras que así a como han ganado tanto, también hay que saber perder.

Otros responsabilizan de manera a Wílmer López por lo ocurrido, por cómo llevó el partido; pero principalmente porque no hizo cambios que parecían lógicos y decisiones que se percibían raras, como alinear a Yoanka Villanueva en punta de ataque.

“El partido lo perdió el Pato, que nunca supo qué hacer, o más bien nada hizo, ni cambios a tiempo... Dimas es un equipo joven y el entrenador (Giovanni Vargas) le ganó por mucho al Pato, en el planteamiento técnico, sencillamente Wílmer no reaccionó”, escribió Ronald García Soto en la publicación.

Liga Deportiva Alajuelense colgó este arte en sus redes sociales, luego de que las leonas quedaron eliminadas. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Lo que quizás muchos aficionados no sabían es que no solo el equipo masculino se vio mermado por constantes lesiones entre enero y abril.

Ángela Mesén estaba vestida de civil en la grada del Estadio Nicolás Macís viendo la semifinal, no por decisión técnica, sino porque la atacante se lesionó.

Kenia Rangel, aunque se encontraba en la suplencia, en la Liga sabían que no podía jugar por una lesión y justamente eso mismo aplicaba con Mariela Campos. De ellas, no hubo un parte médico.

A excepción del caso de Alexandra Pinell, quien el sábado pasado fue sometida a una operación debido a una fractura desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha.

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