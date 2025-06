Alajuelense: el testimonio de una figura clave tras los ‘momentos de tensión’ por otra final perdida

Liga Deportiva Alajuelense empieza de nuevo y se aferra, una vez más, a la convicción de que este diciembre tendrá un final diferente. Con la mirada fija en el tan anhelado título de campeón nacional, que se le sigue escurriendo, el equipo dirigido por Óscar “Macho” Ramírez inició su pretemporada, una etapa que marca mucho el camino como base para lo que viene.

Aarón Salazar, quien llegó en enero para reforzar la zaga rojinegra y se convirtió en una pieza clave para el Macho, enfatiza que el reciente periodo de descanso fue crucial para el plantel, para arrancar de nuevo.

La tensión del cierre de la temporada anterior, que culminó con un desenlace desfavorable para los manudos, dejó una huella en el equipo.

“Se vivieron momentos de bastante tensión, tuvimos un cierre difícil y para todos era necesario despejarnos un poco, cambiar un poco el casete y también disfrutar un poco con la familia, que pues si nosotros sufrimos, ellos sufren el triple”, comentó Aarón Salazar en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

Aarón Salazar quiere hacer un buen semestre con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

En estas semanas, él cree que hubo tiempo para todo, para desconectarse, pero a la vez para seguir las instrucciones que les dio el preparador físico Juan Carlos Barrantes.

“Ya somos adultos y ya llevamos bastante camino en esto, como para entender que hay tiempos para todo. Por supuesto que este tiempo de vacaciones era un momento de relajarnos, de despejarnos un poco, pero igual pues somos profesionales y creo que en este momento tuvimos que haber encontrado un momento durante ese despeje para poder mantenernos a tono”, afirmó.

Además, detalló que les dieron diferentes planes para poder mantenerse. Según él, lo más importante es la base aeróbica y el tema muscular para poder volver de buena forma.

Actualmente, el equipo se encuentra inmerso en las evaluaciones físicas y médicas que marcan el inicio de la pretemporada.

“Todas estas pruebas son muy buenas, creo que mide parámetros de cómo estamos, de qué nos falta tanto a nivel físico como a nivel muscular, que es muy importante para evitar diferentes lesiones.

”Y creo que este espacio que vamos a tener antes de que inicie el torneo, pues es esa gasolina que vamos a guardar para que nos alcance hasta el final”, detalló.

Desde su llegada, Aarón Salazar ha expresado sentirse plenamente adaptado y valorado en Alajuelense.

“Tanto el equipo, como cuerpo técnico, como staff, los diferentes ámbitos del club me han recibido muy bien, la verdad me he sentido muy cómodo acá. Y obviamente con todas las condiciones que necesito para ser un profesional, y eso pues me ha ayudado a rendir de buena forma cuando me ha tocado”, manifestó.

Con la mira puesta en el futuro, Aarón Salazar reitera su compromiso y ambición personal.

“Creo que vine acá a ser un jugador importante, no simplemente a llenar un campo. Así que bueno, con la misma ambición y la misma disposición de aportar cuando me necesiten este año”, concluyó el defensor, dejando claro que su objetivo, y el de toda la Liga, es alcanzar ese tan esquivo campeonato nacional.

Liga Deportiva Alajuelense completó dos días de exámenes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares; así como en Zenit Sports & Wellness, en La Sabana.

En el CAR, los rojinegros efectuaron las pruebas físicas, incluidas las de Baiobit, pruebas de isocinética, dinamometría con el elastic y pruebas de movilidad y de salto; mientras que en San José se practicaron la prueba de esfuerzo (Ergoespirometría) y valoración de psicología.

Aarón Salazar, Aarón Suárez, Rónald Matarrita y Washington Ortega efectúan una serie de pruebas en la pretemporada de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografías)

