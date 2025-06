Futbolista fichado por Alajuelense vuelve decidido a no dejar pasar su segunda oportunidad

El fútbol, a veces, traza caminos inesperados. Hace un par de años, un joven John Paul Ruiz pisaba las instalaciones de Liga Deportiva Alajuelense con la ilusión de quedarse, pero el destino tenía otros planes.

Sin embargo, como si de una deuda pendiente se tratara, el futbolista siempre se vistió de rojinegro, esta vez como un refuerzo clave en la era de Óscar Ramírez.

La Liga dio inicio a su pretemporada este lunes 23 de junio, y el entusiasmo de John Paul Ruiz es palpable, no solo por esta nueva etapa en su carrera, sino por el inmenso reto que afronta el club: poner fin a la sequía en cuanto al campeonato nacional se refiere.

“La verdad, muy feliz de estar aquí. Feliz de esta oportunidad que me dieron de estar aquí, de estar en este club grande de Costa Rica”, expresó John Paul Ruiz.

Su semblante reflejaba la alegría de un regreso a un club en el que sabía que tarde o temprano jugaría.

“Me recibieron muy bien los compañeros, conozco algunos, me recibieron bien, de buena manera. Estoy muy feliz de estar aquí”, añadió.

La historia de John Paul Ruiz con la Liga se remonta a una prueba de dos semanas que realizó hace “bastante” tiempo, y la cual no fructificó.

“Hace bastante estuve aquí, hace bastante y entonces creo que me sentí bien en ese tiempo que estuve acá, me recibieron de buena manera. Acá estoy de vuelta. Hay dos oportunidades en la vida y estoy de vuelta y voy a aprovecharla”, sentenció.

Ahora que está de vuelta, por nada del mundo piensa desaprovechar esta segunda oportunidad.

El último semestre de John Paul Ruiz fue fundamental para que hoy sea parte de Alajuelense, porque figuró con Puntarenas FC.

Al ser consultado sobre la clave de su buen desempeño, el jugador considera que todo se centra en el trabajo diario, enfocarse en lo que quiere y tener mucha disciplina.

“Ser constante, nunca bajar el nivel y mantenerse arriba, que obviamente uno aspira más. Gracias a Dios, con el trabajo y el torneo que tuve, de buena manera, me está dando frutos.

”Ahora estoy aquí en Liga Deportiva Alajuelense, feliz de estar aquí, como dije, vengo a defender este escudo al 1.000 por 1.000, entonces, feliz”, destacó.

En cuanto a su rol en el campo, John Paul Ruiz se siente muy a gusto como lateral izquierdo y asegura estar listo para aportar.

“Me gusta bastante esa posición, como es mi perfil, entonces, me siento bien. Me gusta ser desequilibrante, ir mucho al ataque. Y me gusta correr bastante, que es lo mío también. Entonces, me gusta, me gusta bastante jugar ahí”, describió, anticipando el dinamismo que buscará imprimir en el ataque liguista.

Los objetivos grupales son claros y ambiciosos en Alajuelense.

“En lo grupal, creo que venimos a trabajar duro, a competir bastante, a siempre estar en el primer puesto en la tabla, como debe de ser, como es en la Liga, que siempre hay que estar ahí arriba, en los primeros puestos.

”Y a pelear, obviamente, el título que hace falta, que ahí se ha fallado, pero creo que se puede, se puede conseguir (...). Vengo a competir, a trabajar duro, a ganarme lo mío, entonces, quiero trabajar fuertemente en la cancha. Vengo a competir bastante”, subrayó.

En su primer día en la Liga se encontró con jugadores con quienes ya había compartido camerino, como Anthony Hernández, Creichel Pérez, Fernando Piñar y Aarón Salazar, por citar algunos.

“A la afición, agradecerles por recibirme de buena manera, y espero poder darle alegrías a ellos, y que estén ahí siempre presentes, apoyando, que son muy importantes para nosotros, que son el jugador número 12 de nosotros. Si están ahí, uno siente bastante el apoyo, y va a luchar más de lo que puede dar uno, la verdad”, citó.

John Paul Ruiz empieza su historia en Alajuelense con la determinación de aprovechar esta segunda oportunidad con los manudos, y poner todo de su parte en el gran reto, en esa misión de que la Liga ponga fin a la espera y vuelva a celebrar un título nacional.

