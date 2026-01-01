Alajuelense da su primer anuncio de 2026

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El pasado 20 de diciembre, en el Estadio Morera Soto, Liga Deportiva Alajuelense venció en el partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado contra el Deportivo Saprissa. Fotografía:

Liga Deportiva Alajuelense arrancó el 2026 con movimientos clave en su planilla y anunció este 1.º de enero la renovación de uno de los futbolistas que finalizó contrato al cierre del 2025.

El campeón del Torneo de Apertura confirmó la continuidad del atacante colombiano Jeison Lucumí, quien seguirá ligado al club por un año más.

Lucumí, cuyo contrato venció oficialmente el pasado 31 de diciembre, era una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez.

El entrenador solicitó expresamente su permanencia, al considerar que el futbolista encaja en el proyecto deportivo rojinegro para la nueva temporada.

El club hizo oficial la renovación a través de sus redes sociales, donde destacó el aporte del colombiano y celebró su continuidad en el equipo manudo. “LDA informa que el atacante Jeison Lucumí renovó su ligamen con el club por un año más. ¡Lucu querido, vamos por más!”, comunicó la institución.

En el transcurso del 2025, Lucumí había expresado satisfacción por su adaptación al equipo y al país, sintiéndose cómodo y recibiendo apoyo del cuerpo técnico y compañeros.