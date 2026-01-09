Alajuelense da parte médico de Joel Campbell tras someterse a ‘procedimiento menor’

Joel Campbell desde hace un tiempo se trata a manera preventiva una molestia en la columna lumbar.

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer este viernes en horas de la tarde que el futbolista Joel Campbell fue sometido con éxito a un procedimiento menor a nivel de la columna lumbar, realizado de manera preventiva, previo al inicio del Torneo de Clausura 2026.

“Joel deberá cumplir con 48 horas de reposo antes de retomar los entrenamientos”, versa en el pronunciamiento emitido por la oficiona de comunicación de la Liga.

Durante el Día de Medios de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) previo al inicio del Torneo de Clausura 2026, que se efectuó en el Parque de Diversiones, La Nación le consultó al asistente técnico, Wardy Alfaro, cómo se encuentra Joel Campbell.

“Joel hoy tenía una intervención, no es nada grave, es un tema de la columna, que él se hace una vez al año para mantener un tema de prevención y que no se agrave en en el tiempo. No es nada grave y en unos días ya estará bien para entrenar”, respondió Wardy Alfaro.

Alajuelense se estrenará en el Torneo de Clausura 2026 el próximo 15 de enero, a las 8 p. m. contra Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

