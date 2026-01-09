Puro Deporte

Alajuelense da parte médico de Joel Campbell tras someterse a ‘procedimiento menor’

Joel Campbell deberá guardar reposo durante las próximas horas

Por Fanny Tayver Marín
Joel Campbell vuelve a jugar con Liga Deportiva Alajuelense, recuperado de la lesión que lo tuvo fuera por cinco partidos.
Joel Campbell desde hace un tiempo se trata a manera preventiva una molestia en la columna lumbar. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseJoel CampbellClausura 2026
