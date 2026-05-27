Alajuelense concreta el fichaje de un futbolista que necesitaba

Liga Deportiva Alajuelense resolvió uno de sus pendientes urgentes en cuanto a la reconstrucción de su plantel y ya tiene un nuevo futbolista para reforzar su línea defensiva.

Después de una negociación que se demoró varios días, pero que nunca estuvo caída, ya existe un acuerdo definitivo.

En realidad, todo era cuestión de tiempo para que las partes involucradas se pusieran de acuerdo y ahora es un hecho que Yeison Molina se vestirá de rojo y negro.

Así lo confirmó el presidente ejecutivo de Liberia, Luis Felipe Eusse, quien afirmó a La Nación: “Sí, ya hay acuerdo de todas las partes y ahora se procede con la documentación”.

En Alajuelense tenían la necesidad de encontrar un defensor de perfil derecho debido a las lesiones de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, quienes estarán recuperados hasta principios de 2027.

Salidas en Alajuelense

Óscar Ramírez (técnico).

Wardy Alfaro (asistente técnico).

Juan Carlos Barrantes (preparador físico).

Carlos Rojas (asistente del preparador físico).

Raúl Pinto (renunció al cargo de vicepresidente II en la Junta Directiva).

Joel Campbell (terminó contrato y la decisión fue no renovarlo).

José Alvarado (terminó contrato y la decisión fue no renovarlo).

Alejandro Bran (quedó separado de Alajuelense el martes 26 de mayo).

Kenneth Vargas (quedó separado de Alajuelense el martes 26 de mayo).

Llegadas en Alajuelense

Ismael Rescalvo (nuevo técnico de la Liga).

Juan Rescalvo (acompaña a su hermano gemelo, en el cargo de asistente técnico).

Robert Tejero (se integra como preparador físico).

En Liberia indicaron que Daniel Chacón cumplió su periodo a préstamo y que debe retornar a la Liga.

También es posible que a las filas del León regresen Farbod Samadian, John Paul Ruiz y Doryan Rodríguez, quienes se encontraban a préstamo.

Otro que puede retornar al club es Tristán Demetrius, tras su paso por Guadalupe, pero habrá que ver qué se decide en su caso, porque depende de las plazas de extranjeros.

Renovaciones en Alajuelense

Ronaldo Cisneros renovó su contrato con Alajuelense, lo mismo que Deylan Aguilar y Fernando Piñar.

Al filo de la tarde del jueves 21 de mayo, la Liga dio a conocer la renovación por un año del lateral izquierdo Rónald Matarrita.

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