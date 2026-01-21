Alajuelense apuesta por nuevo estadio sin olvidarse del Morera Soto

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El número de asociados creció en Liga Deportiva Alajuelense luego de que el equipo se coronó campeón nacional.

Liga Deportiva Alajuelense se alista para dentro de pocos días mostrarle a sus asociados el proyecto y el plan maestro del nuevo estadio con la exposición de quienes han estado trabajando en eso.

En la misma asamblea del 31 de enero, los asociados de la Liga decidirán con su voto si se aprueba la compra del bien inmueble presentado y el desarrollo del nuevo estadio.

Pero construir un reducto así no se hace de la noche a la mañana y la institución rojinegra no ha dejado de implementar mejoras al Estadio Alejandro Morera Soto.

Para el arranque de este Torneo de Clausura 2026, hubo una variación en el palco este.

“Se cambiaron las sillas, se buscaron unas sillas más ergonómicas, plegables. Las que había eran un poco viejas y se buscó hacer el cambio, incluso en algunas zonas incluir unas adicionales”, relató el directivo de Alajuelense, León Weinstok.

Pero está en proceso de ajuste, porque hubo unos espacios que quedaron con una distancia menor con respecto a la silla de adelante.

“Ya se están haciendo los cambios respectivos para que las sillas queden a una distancia acorde a las recomendaciones que establece FIFA para este tipo de lugares”, citó.

León Weinstok apuntó que estas mejoras parten de las recomendaciones de una comisión de infraestructura de la institución, que pone manos a la obra en distintas iniciativas.

“Si bien no es secreto que hay un proyecto de un nuevo estadio a mediano o largo plazo, eso no impide que se puedan hacer algunos ajustes en el Estadio Alejandro Morera Soto, que seguirá siendo nuestra casa durante unos años y esta fue una mejora que la comisión previó, que se la propuso a la Junta Directiva y que se aprobó”, contó.

Fue hace alrededor de cinco meses que se tomó la decisión de cambiar esas sillas en un palco que se volvió muy concurrido en el Morera Soto.

A partir de que la idea se aprobó, en Alajuelense comenzaron con la búsqueda de las sillas, adquirirlas y la implementación para ofrecerle una mejora a los asociados.

“Quizás, a veces los aficionados que van con más frecuencia al estadio se acostumbran a los cambios y ya se dan por sentados; pero evidentemente poco a poco ha ido cambiando el estadio con el Salón París, ahora con el palco este, o en su momento lo que se conoce como la pecera (palco oeste). Se han dado distintas iniciativas que han buscado mejorar el Morera mientras sea la sede de nuestro club”, recalcó León Weinstok.

Alajuelense llegó al límite de asociados con sillas

Después del 20 de diciembre, cuando Alajuelense se coronó campeón nacional y durante los primeros días de enero, el club vivió un incremento en la cantidad de personas que querían asociarse y tener un espacio fijo en el Morera Soto para todo el campeonato nacional.

“Hubo un aumento significativo en la cantidad de socios y se llegó más o menos a 5.000 socios con arrendamientos. Se está terminando de llegar al número final, porque los socios que querían renovar tenían tiempo hasta el 15 de enero para confirmar y hacer los últimos ajustes”, relató el directivo.

A pesar de que se llegó a ese límite y que ya no hay espacios para asociados con silla, se mantiene la posibilidad de hacerse socio sin silla, o miembro Catedral. Esa membresía les permite a estos asociados tener acceso a descuentos y beneficios como la preventa de entradas, con lo cual, pueden comprarlas antes de que salgan al público en general.

Quienes van al Estadio Alejandro Morera Soto con frecuencia pueden detectar algunos cambios que se han hecho en el reducto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Hasta donde tengo entendido es la primera vez que ocurre esto en la historia de la institución. Si se vende el 100% de la taquilla a asociados, los ingresos finales que percibe la institución son menores a que si se hace una combinación de asociados y venta de entradas. Obviamente todos queremos que el club genere recursos que sean inyectados al propio equipo y demás”, explicó León Weinstok.

Indicó que otra opción era subir el precio de la membresía, algo que ni siquiera se contempló, porque hubiese ido en detrimento de los socios que siempre han estado ahí.

El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, explicó por qué se puso un límite a la cantidad de asociados con sillas en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Fanny Tayver Marín)

“Son socios que ya han venido año con año adquiriendo su silla o su espacio y hubo que poner ese límite; pero alrededor de un 40% o 50% del estadio ya está adquirido para todo lo que es el campeonato, salvo partidos de Concacaf, que ahí cambia un poco, por la cantidad de sillas que exige la Confederación, que ellos reservan”, citó.

Asociados conocerán todo del nuevo estadio

Lo que sí tienen claro en la Junta Directiva de Alajuelense es que el Morera Soto se queda corto en espacio; pero que a la vez tienen que seguirlo remozando, porque todo cambio toma su tiempo.

“La convocatoria a asamblea salió este 21 de enero y ahí se les presentará a los asociados el anteproyecto del estadio, junto con la propuesta del terreno, para que lo puedan ver de primera mano, hacer las preguntas que consideren oportunas y ya ver el terreno que es distinto al que se tenía anteriormente y que a mi criterio, tiene una muy buena ubicación”, apuntó el directivo.

Añadió que aparte del aforo y de infraestructura, la ubicación se vuelve un punto clave, pues considera que la realidad vial del Alejandro Morera Soto ha cambiado mucho y que llegar al centro de Alajuela es cada vez más difícil.

“Este estaría ubicado en una vía principal, con accesos bastante mejores y más adecuados para un estadio. Evidentemente, habrá algunas personas a las que les quede más lejos que ahora según donde vivan, pero a una gran mayoría les parece una mejor ubicación”, citó.

Además, cree que esta es una de las decisiones más trascendentales que tomarán los asociados de Alajuelense.

“Es un megaproyecto para la institución, es algo que marcará un antes y un después, pero siempre pensando en el beneficio del club”, concluyó León Weinstok.

De manera oficial, nadie en Alajuelense ha dicho dónde es que planean construir el nuevo estadio, si es que así lo deciden los asociados.

Sin embargo, La Nación sabe que ese terreno se encuentra en El Coyol de Alajuela, ubicado frente a la autopista Bernardo Soto, cerca de Dekra, y donde también se puede acceder por la ruta 27. Y tendría una capacidad de al menos 25.000 personas.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.