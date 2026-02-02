Alajuelense anuncia salida de un futbolista a pocas horas del cierre del mercado

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense no tenía prevista la salida ni la llegada de otro futbolista en la recta final para el cierre del mercado de piernas, en esta ventana que expirará este martes 3 de febrero.

Sin embargo, luego de la contratación del mediocampista argentino Malcon Pilone, el campeón nacional determinó que lo más conveniente para uno de sus jugadores era enviarlo a préstamo.

Para este semestre, la Liga llenó las cinco plazas de extranjeros inscritos en el primer equipo: Washington Ortega, Jeison Lucumí, Malcon Pilone, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Esa situación provocó que el haitiano Tristán Demetrius ya no pueda participar más con Alajuelense durante este semestre en Primera División y lo mismo ocurre con el panameño Raheen Cuello.

De ellos, quien venía sumando minutos en el equipo a cargo de Óscar Ramírez era el haitiano, quien para participar de nuevo con la Liga deberá esperar a que se libere una plaza; o que adquiera la ciudadanía costarricense, aunque ese trámite no será rápido.

La primera opción que contempló la Liga con Tristán Demetrius era que él retonara a jugar con el equipo U-21, dirigido por Bryan Ruiz. Con eso, el futbolista quedaba elegible para jugar en la Copa de Campeones de Concacaf.

Pero surgió otra ruta que redireccionó el camino. Las cosas cambiaron porque el rápido extremo derecho despertó el interés inmediato de al menos dos clubes de la máxima categoría.

Dicha situación provocó un giro al plan, porque tanto Alajuelense como el mismo Tristán Demetrius y su representante estuvieron de acuerdo en que el préstamo se convertía en la mejor alternativa, con el propósito de que siga jugando y ganando rodaje.

La Liga ve en este movimiento la posibilidad de que el haitiano crezca en su juego, con la intención de fondo que ocurra lo mismo que sucedió en su momento con figuras como Kenyel Michel, Anthony Hernández, Rashir Parkins, Creichel Pérez y Alonso Martínez, quienes después de ir a préstamo, regresaron al club.

Después de jugar los primeros cuatro partidos del Torneo de Clausura 2026 con Alajuelense, ya Tristán Demetrius no pudo actuar en la victoria de los rojinegros contra Guadalupe (1-3).

Tristán Demetrius sumó 110 minutos en cuatro partidos que jugó con Liga Deportiva Alajuelense en el arranque del Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Justamente ese es el club que lo recibe a préstamo durante lo que resta del Torneo de Clausura 2026.

El haitiano ahora se convierte en una ficha más en “El equipo de la rosa”, que libra un mano a mano con Puntarenas FC, San Carlos y Sporting en la lucha por la permanecia en la máxima categoría.

Los movimientos en Alajuelense

Llegadas: Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar, José Alvarado y Malcon Pilone.

Salidas: Diego Campos (no se le renovó el contrato y se marchó a Bali United), Johnny Álvarez (finiquito y fichó con Sporting), John Paul Ruiz (a préstamo con Liberia), Doryan Rodríguez (a préstamo con Puntarenas FC), Farbod Samadián (a préstamo a Puntarenas FC), Jorge Morejón (a préstamo con Guadalupe), Tristán Demetrius (a préstamo con Guadalupe) y Alberto Toril (finiquito y fichó con club de la tercera división de España). Además, Marcelo Sarvas (asistente).

Los movimientos en Guadalupe

Salidas: Kenneth Carvajal, Leonel Peralta, Jeikel Venegas, Bryan Vargas, Schlecker Ruiz, David Herrera, Raúl López, Isaac París, Justin Monge y Alejandro Jair Peláez.

Llegadas: Mauricio Wright (técnico), Axel Amador, Harry Rojas, Marvin Angulo, William Quirós, Keymar McLean, Kevin Fajardo, Brayan López, Harry Rojas, Jorge Morejón, Jussef Delgado y Tristán Demetrius.

