Puro Deporte

Alajuelense anuncia salida de un futbolista a pocas horas del cierre del mercado

Liga Deportiva Alajuelense envió a préstamo a un jugador que tenía participación con Óscar Ramírez

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
Liga Deportiva Alajuelense hizo un movimiento más en su planilla. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseMovimientos de AlajuelenseClausura 2026Tristán DemetriusGuadalupe
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.