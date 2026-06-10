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Alajuelense anuncia salida de futbolista que se quedó con las ganas de otro título

Liga Deportiva Alajuelense oficializó que mediocampista ya no forma parte de la planilla

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs Caribbean Stars, copa Uncaf
Mariela Campos dejó de ser jugadora de Liga Deportiva Alajuelense. (LDA/LDA)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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