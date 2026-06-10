Alajuelense anuncia salida de futbolista que se quedó con las ganas de otro título

Dentro de todos los movimientos que se han dado en Liga Deportiva Alajuelense, en lo que respecta al equipo femenino solamente se registra una salida en cuanto a futbolistas se refiere.

La Liga oficializó este miércoles 10 de junio que la mediocampista Mariela Campos no seguirá en el club.

“¡Gracias, Mariela! La histórica volante fue parte de una etapa emergente y brillante de LDA FF. La #8 manuda fue protagonista en la conquista de nueve títulos nacionales, tres Copas Uncaf y dos Supercopas. Agradecemos cada uno de los momentos defendiendo nuestros colores”, comunicó Alajuelense en sus redes sociales.

Mariela Campos tenía bastante tiempo de jugar con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Un día antes, la Liga dio a conocer la contratación de Emily Flores y Priscilla Barrientos como refuerzos para el cuadro dirigido por Wílmer López.

Las leonas ya están en preparación para lo que viene y pronto se reincorporarán las futbolistas que se encontraban con la Selección Femenina.

Su próximo desafío será esa serie de ida y vuelta contra Saprissa FF para definir cuál de los campeones nacionales de la temporada 2025-2026 se queda con el cupo para acudir a la Copa Interclubes de Uncaf y al Torneo W de Concacaf.

El primer clásico femenino por ese cupo a la doble competición internacional será el 21 de junio a las 11 a. m. en el Colleya Fonseca; mientras que el juego de vuelta se disputará el 28 de junio, a la misma hora, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Dichos partidos no son en el Estadio Ricardo Saprissa ni en el Estadio Alejandro Morera Soto porque ambas gramillas se encuentran en su propio periodo de pretemporada.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.