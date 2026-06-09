Alajuelense anuncia dos fichajes

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer la contratación de dos futbolistas que llegan al equipo con el claro propósito de recuperar el título nacional.

Una de las nuevas caras en el cuadro rojinegro es Emily Flores, una mediocampista costarricense de 24 años, procedente de Gallos Femenil de México, donde disputó más del 95% de los minutos totales durante las últimas dos temporadas en la Liga MX Femenil.

El otro fichaje de la Liga es Priscilla Barrientos, quien se incorpora para aportar liderazgo, experiencia y capacidad goleadora, tras su paso por clubes como Herediano, Dimas, Sporting y Moravia.

De la planilla de las leonas se marchó la mediocampista Mariela Campos.

Priscilla Barrientos y Emily Flores ficharon con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, la asistente Sugey Matarrita y el preparador físico Alejandro González renunciaron al club, al aceptar una oferta en el extranjero, en un equipo de fútbol femenino de El Salvador.

Con esos movimientos, la nueva asistente técnica de Wílmer López es la exjugadora María Fernanda Barrantes.

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