Alajuelense anuncia otra salida

Liga Deportiva Alajuelense tiene una nueva salida en su nómina de futbolistas, al encontrarse en plena etapa de reestructuración, en vista de que la pretemporada comenzará el 1.° de junio.

Después de que el club rojinegro le dio las gracias a Joel Campbell, los manudos hicieron otro anuncio. Y corresponde a una nueva salida.

Se trata de José Alvarado, ese delantero que venía de Segunda División y que Óscar Ramírez quiso tener en el primer equipo de la Liga, luego de que lo vio entrenándose en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con Sarchí.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el futbolista José Alvarado no continuará en la institución. Le agradecemos su profesionalismo durante su etapa en el club y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos”, informó la Liga.

El atacante llegó a Alajuelense en enero, con un contrato por un torneo corto que expiró y que decidió no renovarse.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, José Alvarado marcó un gol con la Liga en la máxima categoría. Se dio en un juego en el Estadio Alejandro Morera Soto contra Pérez Zeledón, y con eso, convirtió un sueño en realidad.

José Alvarado anotó el pasado 13 de marzo con Liga Deportiva Alajuelense, en el partido ante Pérez Zeledón, en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero en términos generales, su participación fue muy poca, porque entre lesión y lesión, quienes tuvieron más participación en ataque fueron Ronaldo Cisneros, Anthony Hernández, Creichel Pérez, Ángel Zaldívar, Kenneth Vargas y el ahora exjugador del club, Joel Campbell.

En el Torneo de Clausura 2026, José Alvarado jugó 196 minutos, distribuidos en ocho partidos. También actuó 146 minutos en dos juegos en el Torneo de Copa.

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