Alajuelense anuncia ‘fichaje’ de jugador que está en la Selección de Costa Rica

Liga Deportiva Alajuelense tiene de nuevo en sus filas a un jugador que pidió salir del club en su momento para reencontrarse con su fútbol.

Se trata de John Paul Ruiz, quien halló lo que quería en el Municipal Liberia con José Saturnino Cardozo.

El lateral izquierdo salió a préstamo en principio por un año, pero la Liga tomó previsiones y ahora ejerce una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

Ahí se indicaba que en caso de que Alajuelense pidiera el retorno del futbolista, Liberia debía regresárselo. Y eso es lo que ocurrió justo ahora.

John Paul Ruiz se encuentra en este momento con la Selección de Costa Rica, de cara a los amistosos contra Colombia (1.° de junio) e Inglaterra (10 de junio).

Después de eso, el lateral volverá a la Liga, poniéndose a las órdenes de Ismael Rescalvo.

John Paul Ruiz está de vuelta en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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