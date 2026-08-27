Alajuelense anuncia fichaje de futbolista para reforzar la defensa

Liga Deportiva Alajuelense tiene una cara nueva en su plantel.

Liga Deportiva Alajuelense sorprendió este jueves 27 de agosto al anunciar la contratación de una ficha importante para su proyecto.

Se trata de Tiara Ruiz, quien fue anunciada este mismo día como una de las elegidas por la directora técnica Patricia Aguilar para integrar la Selección de Costa Rica en el Mundial Sub-20 de Polonia.

“La defensora de 17 años y seleccionada nacional juvenil, Tiara Ruiz, se convierte en nuevo refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense”, anunció el club.

En este semestre, las leonas de la Liga buscan recuperar la corona del fútbol femenino y llegar a su décimo título. Después de nueve cetros en fila, en el torneo anterior, las manudas quedaron eliminadas en la semifinal a partido único. Ahora, el campeonato nacional volvió al formato habitual.

Tiara Ruiz ahora forma parte de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Aparte de Tiara Ruiz, las otras integrantes de Alajuelense que irán al Mundial Sub-20 con la Tricolor son Fabiana Alfaro, Karol Molina, Miranda Solís y Yeslim Alvarado.

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