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Alajuelense anuncia fichaje de futbolista para reforzar la defensa

Liga Deportiva Alajuelense tiene una nueva carta para su misión de recobrar el título

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Por Fanny Tayver Marín

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En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
Liga Deportiva Alajuelense tiene una cara nueva en su plantel. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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