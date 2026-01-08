Alajuelense alista fiesta con su afición en el Morera Soto habilitado al 100%

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense recibió la noticia de que el Estadio Alejandro Morera Soto quedó habilitado con el 100% de su capacidad para el partido del 15 de enero, a las 8 p. m., contra el Municipal Liberia, en la jornada inaugural del Torneo de Clausura 2026.

El club ganó la apelación y se le quitó el 20% de reducción del aforo a la Catedral, pero eso no es todo. Ahora lo que pretende el campeón nacional es que su casa luzca igual que la noche del 20 de diciembre: llena.

La Liga alista una fiesta y los aficionados son sus invitados de honor. Para ese día, la institución rojinegra tendrá un recibimiento especial.

Además, se van a exhibir los trofeos de la Copa Centroamericana de Concacaf y campeonato nacional. Uno en cada gradería y se van a intercambiar, de manera que todos los aficionados puedan verlos de cerca.

Antes de que inicie el partido, se va a izar la bandera rojinegra por parte de un niño de liga menor y una leyenda de Liga Deportiva Alajuelense.

Para esa noche, Alajuelense fijó precios accesibles y niños entran gratis en lugares no numerados.

La preventa de entradas exclusiva para asociados comenzó este jueves y estará habilitada hasta el viernes 9 de enero (1 p. m.). Después de esa hora, ya quedarán habilitadas para el público en general y están disponibles en boleterialaliga.com.

Precios de las entradas

Popular Oeste: ¢4.000

Popular Norte: ¢4.000

Gradería Este: ¢5.000

Gradería Oeste: ¢5.000

Gradería Norte: ¢5.000

Platea Oeste: ¢7.000

Platea Oeste Preferencial: ¢10.000

Platea Este: ¢14.000

Platea Este Preferencial: ¢16.000

