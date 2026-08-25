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Al menos la cuarta parte de los jugadores de la NFL podría terminar con enfermedad cerebral

Profesor de la Facultad de Medicina de Harvard dirigió un estudio que arroja preocupantes datos sobre la salud de los jugadores de fútbol americano

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Por AFP
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El jugador de Rams de Los Ángeles Trent McDuffie corre en medio de la defensa de los Santos de Nueva Orleans, en este partido de pretemporada de la NFL del 22 de agosto.
El jugador de Rams de Los Ángeles Trent McDuffie corre en medio de la defensa de los Santos de Nueva Orleans, en este partido de pretemporada de la NFL del 22 de agosto. (EDWIN SO/NurPhoto via AFP)







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