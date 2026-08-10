Al borde del abismo, Giacone estalla contra la prensa: ‘Los jugadores son grandes personas, mejores que los periodistas’

El técnico del Herediano, José Giacone, asume la responsabilidad del mal momento de su equipo en la actual temporada.

El técnico de Herediano, José Giacone, aseguró que él es el responsable de lo que está pasando en el club y pidió disculpas por el mal momento que atraviesa el equipo en el Torneo Apertura 2026, así como por la goleada 0-3 sufrida en casa ante Alajuelense.

Sin embargo, arrinconado por la presión de los malos resultados, también tuvo un dardo hacia la prensa al final de la conferencia posterior a la derrota con los manudos.

Los rojiamarillos atraviesan un pésimo momento, son un equipo poco efectivo, muy diferente al equipo que se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 y posteriormente conquistó la Supercopa y la Recopa.

En el actual torneo y en la Copa Centroamericana han venido a menos.

- ¿Cómo analiza este mal arranque de Herediano y la goleada ante Alajuelense?

- Siempre me he hecho cargo como líder del camerino. Soy responsable ante los medios de representar y ser el líder de la toma de decisiones. Me hago cargo de lo que me toca como entrenador. No voy a exponer a nadie por debajo de mí. Le pido disculpas a la afición; este no es el Herediano que hace 20 días ganaba todo.

- ¿Qué falló ante Alajuelense?

- Es un equipo que hoy se vio superado y al que le está costando anotar. El grupo está golpeado y le pedimos disculpas a la afición.

- ¿Cómo revertir el mal momento del equipo?

- Se hará todo para volver a representar dignamente los colores de la camiseta, que hace 20 días lo ganó todo. Hay que tener coraje ante la adversidad; estas situaciones tienen que fortalecer el carácter. La vida sigue. Nosotros apoyamos en las malas y las correcciones las hacemos a lo interno.

- ¿Qué le está fallando al plantel?

- En la parte futbolística parezco un disco rayado: No somos contudentes. Fuimos dominadores hasta el gol de la Liga. Nos golpeó. No estamos acostumbrados a que nos hagan goles de pelota parada. Nos costó mucho el partido. Tuvimos posibilidades, fuimos superados y hay que asumir esa situación.

- ¿Tiene la planilla suficiente material para salir de este bache?

- Me hago responsable por todo el grupo. El talento está en la planilla, pero el carácter hay que mostrarlo para salir de esta situación. Evidentemente, no hubo eficiencia. Nuestro objetivo era revertir el marcador.

- ¿Cuánto pesa no contar con Fernando Lesme por situaciones administrativas?

- Me hago responsable de toda la parte deportiva. Se dio una situación administrativa y no podemos contar con un jugador que entrena desde hace tres meses. Me hago cargo de la responsabilidad.

“No voy a hablar de las cosas que debemos corregir. Las percepciones y los aspectos por corregir debemos manejarlos a lo interno”.

- ¿Qué es necesario mejorar?

- Necesitamos retomar lo que habíamos trabajado y que los resultados nos indiquen que tenemos el carácter para salir de esto. Hay que revertir esa energía, atacando la parte humana y mental para retomar la confianza.

- Los jugadores son capaces de poner y quitar entrenadores. ¿Siente el apoyo del grupo en el camerino?

- Considero que los jugadores son grandes personas, mejores que los periodistas.