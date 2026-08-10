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Al borde del abismo, Giacone estalla contra la prensa: ‘Los jugadores son grandes personas, mejores que los periodistas’

El entrenador de Herediano, José Giacone, no pudo ocultar su frustración por la goleada sufrida ante Alajuelense

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs. Alajuelense
El técnico del Herediano, José Giacone, asume la responsabilidad del mal momento de su equipo en la actual temporada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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