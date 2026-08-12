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‘Ahora sí estás contenta’: murió el papá de Lionel Messi y redes arremeten contra conductora de TV

El astro argentino publicó un sentido mensaje para despedirse de su padre

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Por Milton Montenegro
Florencia Peña
Florencia Peña fue la conductora que en junio informó erróneamente que murió el papá de Lionel Messi. Ella fue despedida del programa Luzu TV. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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