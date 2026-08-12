‘Ahora sí estás contenta’: murió el papá de Lionel Messi y redes arremeten contra conductora de TV

Florencia Peña fue la conductora que en junio informó erróneamente que murió el papá de Lionel Messi. Ella fue despedida del programa Luzu TV.

Tras la muerte de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, las redes sociales reventaron contra una conductora.

“Ahora sí estás contenta”, “Me acuerdo de cómo te reíste” y “Nunca será perdonada”, se lee en algunos comentarios en X, mientras otros piden que paren el odio y no culpen a la actriz y presentadora por la muerte del papá de Messi.

El empresario de 68 años atravesaba una larga enfermedad que lo mantuvo bajo seguimiento médico durante los últimos meses. La noticia generó un impacto inmediato en el ámbito del espectáculo y las redes sociales.

En plataformas como X, antes Twitter, el nombre de Florencia Peña se convirtió en tendencia debido a un polémico antecedente ocurrido durante el Mundial 2026.

El interés masivo por la conductora surge a raíz de lo sucedido el pasado 18 de junio. En aquella oportunidad, Peña aseguró en pleno programa de Luzu TV que Jorge Messi había fallecido, citando rumores que circulaban sin confirmación oficial.

“Florencia Peña”



Porque ante la noticia del fallecimiento de Jorge Messi los usuarios recuerdan cuando la actriz y conductora anunció FALSAMENTE la información al aire por LUZU TV en plena Copa del Mundo pic.twitter.com/ib6sFkcFVn — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 8, 2026

“No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, expresó la actriz en aquel momento. La información resultó ser falsa, generó una fuerte polémica y provocó repudio en las redes sociales.

Después de difundir esa noticia falsa, la declaración de Florencia Peña se viralizó y hasta la familia de Messi se pronunció, recalcando que se trataba de una información falsa que, cabe decir, no llegó a trascender como una noticia seria. Sin embargo, las consecuencias para Peña no tardaron en llegar.

En primer lugar, fue despedida del canal, dirigido por el comunicador Nicolás Occhiato, quien se mostró muy crítico con Florencia de manera pública.

Más adelante, totalmente desconsolada, Peña apareció en el programa SQP, de América TV, para referirse a la imprudente información que brindó y a su posterior desvinculación del canal.

La actriz reconoció que estaba muy afectada por lo sucedido y que nunca fue su intención herir al futbolista ni a su familia. Además, detalló que canceló el viaje al Mundial 2026 que tenía programado.

Ante la falta de veracidad de sus dichos, la conductora debió retractarse apenas minutos después del anuncio inicial. “Era una fake... Pedimos disculpas”, aclaró Peña ante la ola de críticas por la falta de verificación de una información tan sensible para la familia del capitán argentino.

Los usuarios de redes sociales reflotaron aquel episodio tras conocerse el fallecimiento real del empresario. La coincidencia temporal y la gravedad del error previo colocaron nuevamente a la actriz en el centro del debate público.