Aficionados del Cartaginés se enfrentaron con la Fuerza Pública en las afueras del Colleya Fonseca

Los aficionados del Cartaginés fueron mayoría en el estadio Colleya Fonseca, en el compromiso ante el Cartaginés.

Un enfrentamiento entre aficionados del Club Sport Cartaginés y miembros de la Fuerza Pública se dio este domingo en las afueras del estadio José Joaquín “Coyella” Fonseca, minutos antes del arranque del partido correspondiente al Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con lo descrito en Teletica Radio y en la transmisión de FUTV, algunos aficionados brumosos supuestamente se comportaron de forma indebida y se enfrentaron con miembros de la Fuerza Pública, que tuvieron que intervenir para evitar mayores incidentes.

Además, dentro del inmueble también fueron retirados al menos cuatro seguidores blanquiazules por no acatar indicaciones y mostrarse agresivos.

La afición brumosa, que llegó a apoyar a su equipo, fue mayoría en el estadio Coyella Fonseca, pintando de azul y blanco las graderías. Incluso fue tanta la afluencia de cartagineses que tuvieron que abrir una gradería más del Colleya Fonseca.

A pesar de la intensa lluvia previa al compromiso, los seguidores del equipo de la Vieja Metrópoli mostraron toda su alegría y su fe para que su escuadra lograra la clasificación a las semifinales.

Desde muy temprano viajaron en autobuses y en sus vehículos personales para alentar al conjunto cartaginés en su decisivo compromiso por la clasificación a la fiesta grande del balompié nacional.