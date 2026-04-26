Puro Deporte

Aficionados del Cartaginés se enfrentaron con la Fuerza Pública en las afueras del Colleya Fonseca

Los seguidores del Cartaginés tomaron el estadio Colleya Fonseca para alentar a su equipo para el duelo ante Guadalupe

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Por Juan Diego Villarreal
Guadalupe vs. Cartaginés
Los aficionados del Cartaginés fueron mayoría en el estadio Colleya Fonseca, en el compromiso ante el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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