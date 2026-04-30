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Aficionados de Herediano proponen estatua de Jafet Soto en el nuevo estadio; esto dice el dirigente

Aficionados del Herediano han promovido en redes sociales la colocación de una estatua de Jafet Soto en el estadio Eladio Rosabal Cordero

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Por Juan Diego Villarreal
Jafet Soto aseguró que su deseo es que el Herediano pueda contar con muchos socios en el futuro, tras la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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