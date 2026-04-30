Aficionados de Herediano proponen estatua de Jafet Soto en el nuevo estadio; esto dice el dirigente

Jafet Soto aseguró que su deseo es que el Herediano pueda contar con muchos socios en el futuro, tras la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

La construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal provocó un debate entre un sector de los aficionados del Club Sport Herediano, quienes han promovido en redes sociales la posibilidad de levantar una estatua del presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto Molina, y colocarla frente al inmueble.

Otra propuesta es cambiar el nombre del estadio y que, en lugar de llamarse Eladio Rosabal Cordero, lleve el de Jafet Soto Molina, como homenaje al hombre que hizo posible la construcción del remodelado recinto deportivo.

En un Facebook Live en la página oficial del club, este jueves, previo al duelo por las semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Herediano y Cartaginés, una de las preguntas para el jerarca florense fue: ¿dónde le gustaría ver su estatua?

Jafet se mostró sorprendido por la consulta del seguidor y admitió que esa no es la forma en que le gustaría ser recordado durante su paso por el equipo de sus amores.

“La verdad es que el mejor reconocimiento que me pueden hacer los aficionados del Herediano es llenar el nuevo estadio y recibir el cariño de todos aquellos que confiaron en mí y en Fuerza Herediana. Ese sería el mejor homenaje”, comentó Soto.

El jerarca y exjugador rojiamarillo expresó que siempre ha trabajado por el bien de la institución; su deseo fue devolverla al lugar que se merecía y, en los 13 años de Fuerza Herediana, han logrado ganar 14 trofeos, demostrando que con trabajo y planificación se pueden alcanzar grandes metas.

“Sé que en el futuro habrá generaciones que no se van a acordar de mí, pero para eso están la historia y las estadísticas. El mejor homenaje es ver este estadio lleno, con una gran cantidad de socios y cuidando este estadio, que fue construido con mucho cariño y esfuerzo para todos los heredianos”, manifestó Soto.