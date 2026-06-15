Puro Deporte

Aficionada surcoreana sorprende al lanzarse sobre luchadores improvisados en las calles de México

Aficionada surcoreana causa sensación al unirse a una lucha libre, ante la sorpresa de los espectadores

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Por Juan Diego Villarreal







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Mundial 2026Lucha libre aficionada surcoreana
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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