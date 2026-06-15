Aficionada surcoreana sorprende al lanzarse sobre luchadores improvisados en las calles de México

¡COREANA SE LANZA EN LA LUCHA LIBRE! 😅 En una función improvisada de Lucha Libre en paseo de la Reforma, una coreana se hizo tendencia después de lanzarse encima de dos aficionados. pic.twitter.com/vy05wRvxPJ

En el Mundial 2026 puede pasar de todo, tanto en las celebraciones como entre los aficionados de los diferentes países que asisten a la cita mundialista, especialmente en México.

Precisamente, tres aficionados mexicanos, ataviados con máscaras de lucha libre, improvisaron una pelea en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Sobre el asfalto, los luchadores, que portaban máscaras inspiradas en El Santo y Rey Mysterio, realizaban acrobacias y ejecutaban movimientos propios de un combate sobre un cuadrilátero. El espectáculo fue disfrutado por decenas de personas que seguían con curiosidad la contienda.

Los improvisados luchadores mexicanos fueron sorprendidos por la audaz surcoreana. (Captura de video 'X' Diario Récord/La Nación)

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que una aficionada surcoreana, según dio a conocer el diario Récord de México en sus redes sociales, se lanzara sobre los tres peleadores, provocando sorpresa y risas entre el público.

Como una verdadera experta, la seguidora coreana tomó impulso y se lanzó en “plancha” sobre los luchadores, quienes no entendían lo que estaba ocurriendo ante las bromas y carcajadas de los presentes.