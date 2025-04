Afición de Saprissa cree ciegamente en su equipo y apuesta por la clasificación

Probablemente, muchos hacen números y se frotan las manos con la posibilidad de ver al Deportivo Saprissa eliminado, fuera de las semifinales del campeonato.

Pese a que el panorama no es sencillo y el cuadro morado no solo sigue fuera de la zona de clasificación, sino que depende de los resultados de otros para poder avanzar, a los aficionados saprissistas la idea de ver al equipo fuera de la fiesta es algo que no les pasa por la cabeza.

Si desea ver el juego de números, puede consultar este enlace.

Los seguidores de Saprissa están seguros de que el equipo será uno de los cuatro clasificados. Así se desprende del sondeo realizado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

A los aficionados saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: Tras el empate de Saprissa el sábado, ¿qué pasará con el equipo en las dos fechas que faltan?

Las opciones de respuesta fueron: Saprissa gana los 6 puntos, llega a 39 y clasifica a semifinales; ni ganando los 6 puntos le alcanza, Saprissa no va a clasificar; va a pasar lo que ha sucedido otras veces, Cartago va a perder puntos y Saprissa clasifica; Saprissa dejó escapar la posibilidad el sábado pasado, ya no hay nada que hacer.

En el sondeo participaron 2.120 personas. De ellas, 1.323 (62 %) consideraron que Saprissa gana los 6 puntos, llega a 39 y clasifica a semifinales; 391 (19 %) opinaron que Saprissa dejó escapar la posibilidad el sábado pasado, ya no hay nada que hacer; 217 (10 %) señalaron que va a pasar lo que ha sucedido otras veces, Cartaginés va a perder puntos y Saprissa clasifica; y 189 (9 %) señalaron que ni ganando los 6 puntos le alcanza, Saprissa no va a clasificar.

Esta fue la respuesta de los aficionados de Saprissa en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

A dos fechas para que finalice la primera fase, Saprissa posee 33 puntos y es quinto; Cartaginés es cuarto con 35.

Saprissa no jugará su próximo partido contra Guanacasteca debido a la cancelación de la licencia del conjunto guanacasteco. Por reglamento, Saprissa sumará automáticamente tres puntos y tres goles a favor, por lo que alcanzará los 36 puntos y una diferencia de goles de +9. En la última fecha, los morados visitan a Pérez Zeledón y están obligados a dejarse la victoria, para, sobre todo, meterle presión a los brumosos.

Los aficionados del Deportivo Saprissa, le tienen fe a su equipo y lo ven jugando las semifinales. fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Cartaginés debe ganar sus dos partidos: de visita ante Liberia y como local contra Sporting. Si se impone en ambos, sumará 41 puntos y será inalcanzable para Saprissa, dejando a los morados fuera de las semifinales sin importar el resultado de su último juego.

