Kendall Waston le desea el ‘mal’ a Cartaginés

Dicen que en el fútbol y en la guerra todo se vale, y parece que Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, apela a todo con tal de ver a su equipo clasificado por encima de Cartaginés.

Saprissa falló en su intento de depender de sí mismo para clasificar a semifinales. Los morados debían derrotar a los brumosos, pero no pudieron: empataron 1-1 en su campo y ahora dependen de que Cartaginés pierda uno o los dos partidos que le faltan para concluir la primera fase del campeonato.

“Lo que queda es no desearle el bien a Cartago, es la verdad. Es que en el otro partido no ganen y que nosotros numéricamente en las últimas fechas nos dé, entendiendo que debemos ganar y esperar otros resultados, y esa es la realidad”, dijo Kendall en Radio Columbia.

Hay que dejar claro que los malos deseos de Waston son únicamente en lo futbolístico, porque para meterse como cuarto clasificado, Saprissa no solo necesita sumar seis unidades más para hacer 39, sino que los brumosos, quienes cuentan con 35, no lleguen o superen esa cantidad de puntos de los tibaseños.

Kendall recordó los duros instantes que vivieron en la cancha el sábado pasado, cuando, con un jugador más, encerraron a los brumosos, pero no lograron marcar el tanto de la victoria.

“Creo que fueron muchos minutos de angustia, muchos momentos de frustración, porque queríamos atacar, lo hicimos y la bola no entraba, aparte de que ellos defendieron muy bien. Luego uno va viendo que pasan los minutos, dan tiempo de reposición y no podíamos caer en la desesperación”, mencionó Waston.

El zaguero saprissista también se refirió al gol que le anularon a Gino Vivi y al poco tiempo que les quedaba para intentar sacudir las redes.

“Cuando apareció el VAR y nos quitaron ese gol, solo quedaban como cuatro minutos y tratamos de someter a Cartaginés, pero al final no logramos anotar”, dijo Kendall.

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, dejó claro que, en lo futbolístico, no puede desearle un buen cierre de primera fase a Cartaginés.

Waston añadió que pasar de disfrutar un tetracampeonato a estar arañando puntos en busca de lograr el último boleto a semifinales es algo incómodo, pero deben ver cómo salir adelante.

“Es parte del fútbol, de esas situaciones negativas que a uno como jugador no le gusta que pasen, pero también es un aprendizaje. No todo siempre es lindo y estas situaciones le ayudan al club para mejorar en cada aspecto, porque cuando el panorama se complica, se debe ser autocrítico para ver en qué mejorar para no repetir estos escenarios”, resaltó Kendall Waston.

Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, lamentó no dejarse la victoria el sábado anterior contra Cartaginés, pero añadió que no tiran la toalla.

Paulo mencionó que el estado anímico va a estar siempre alto, porque los jugadores son muy competitivos y van a dar la lucha hasta el final.

“Tenemos situaciones donde a veces estamos muy contentos, en otros momentos hay frustración, pero al otro día hay que reponerse y trabajar para el siguiente juego”, afirmó Paulo César Wanchope.

