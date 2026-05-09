Afición de Saprissa confiada: 96% asegura que su equipo amargará a Liberia

La afición de Saprissa está lista para festejar, para dejarse la semifinal y dar el paso a la final de la segunda fase del campeonato.

Los morados creen en su equipo y están convencidos de que ni siquiera la ausencia de Mariano Torres o Fidel Escobar evitará que el plantel elimine a Liberia.

Saprissa enfrenta ante los pamperos el choque de vuelta de la semifinal, compromiso que se disputará el domingo a las 4 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

La afición de Saprissa confía en su equipo. Los saprissistas no se imaginan otro resultado que no sea la victoria para su escuadra.

Los tibaseños no contarán con Mariano Torres y Fidel Escobar, sancionados con tres encuentros tras disputar la última fecha de la fase regular en Puntarenas.

Ambos ya cumplieron un encuentro, el primero de la semifinal, y volverían al equipo hasta el segundo partido de la final, en caso de que Saprissa deje en el camino a Liberia, algo que, según los aficionados saprissistas, va a suceder en el campo tibaseño.

En sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse puede hacerlo en este enlace), los morados se muestran positivos en que el próximo domingo festejarán el triunfo contra Liberia.

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo cree que le irá a Saprissa el domingo ante Liberia?

Las opciones de respuesta fueron: Saprissa gana, Saprissa empata, Saprissa pierde.

Así respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de Pantalla/Captura de pantalla)

En el sondeo participaron 1.188 personas. De ellas, 1.138 (96%) consideraron que Saprissa gana; 28 (2%) opinaron que Saprissa empata; 22 (2%) señalaron que Saprissa pierde.

“Para cualquiera es un sueño marcar un gol en una semifinal o en una final, pero queda trabajo por hacer, queda seguir esforzándose y eso es lo que a mí, en lo personal, me caracteriza y, obvio, todos los compañeros quieren anotar”, dijo Tomás Rodríguez, delantero de Saprissa, luego del primer choque de la semifinal ante Liberia.

El panameño Tomás Rodríguez, delantero de Saprissa, espera que la afición los aliente de principio a fin en el partido contra Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

Rodríguez añadió tener claro que, si no anota, debe aportar en sacrificio y entrega.

“Si todos hacemos eso, el grupo crece y esa es la mentalidad que debemos tener todos en estas instancias tan importantes. Ahora hay que prepararse para el juego del domingo, que espero que, con el apoyo de nuestra afición, logremos sacar adelante”, mencionó Tomás Rodríguez.

Orlando Sinclair siguió el discurso de Tomás y espera que la afición se haga sentir.

“Invitar a todos los aficionados a que hagan el ambiente que ellos saben hacer siempre y nos acompañen en el estadio para poder sacar la serie”, resaltó Sinclair.

Orlando, quien ha jugado de volante ante la ausencia de Mariano Torres, ve el partido como una revancha.

“La última vez que jugamos contra Liberia en el Saprissa nos ganaron 2-1 y fue un duro golpe, y ahora es una revancha. Tenemos que hacer un gran encuentro, ser muy contundentes para encaminar la serie; sabemos de la importancia, desde el primer tiempo, de ir a encimarlos”, comentó Sinclair.

Saprissa y Liberia juegan el domingo a las 4 p. m. El ganador jugará la final contra el vencedor de la serie que disputan Herediano y Cartaginés.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.