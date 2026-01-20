Puro Deporte

Afición de Saprissa colapsa tiquetera de Sporting en minutos

Los morados juegan de visita el jueves contra los albinegros

Por Milton Montenegro

Pese a que el inicio del campeonato no es bueno para el Deportivo Saprissa, su afición no abandona al equipo y así lo dejó claro al apresurarse a comprar las entradas para el partido del próximo jueves.








