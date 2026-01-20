Afición de Saprissa colapsa tiquetera de Sporting en minutos

Pese a que el inicio del campeonato no es bueno para el Deportivo Saprissa, su afición no abandona al equipo y así lo dejó claro al apresurarse a comprar las entradas para el partido del próximo jueves.

Los morados enfrentan de visita a Sporting y colapsaron la tiquetera del club albinegro, que no dio abasto con la demanda de los saprissistas por adquirir los boletos.

Sporting sacó las entradas a la venta el lunes anterior; así lo anunció en sus redes sociales, donde informó que los tiquetes estaban disponibles en boleteriasportingfc.com y se agotaron más rápido que un chasquido de dedos.

“Ya no hay entradas”, confirmaron en el departamento de prensa de Sporting, que saca 1.200 a la venta.

Las quejas de los usuarios no se hicieron esperar, debido a que no lograron ingresar al sistema; para muchos, la espera fue demasiada y otros hablaron de precios desproporcionados.

“Yo entré y por cada entrada me estaban cobrando ₡90 mil”, escribió en Facebook un usuario identificado como Leo Castro.

Marionny Umaña añadió: “No les entiendo, sale en verde y no puedo seleccionar otros en naranja”, mientras que Jousy Fonseca señaló que la página se pegaba.

Kristel Jiménez añadió: “No se puede comprar, no deja seleccionar los asientos”.

Diego Hidalgo comentó que Sporting debería tener más graderías, porque el estadio de Puente de Piedra se queda corto. “Las entradas se agotaron muy rápido”, indicó.

Margy Salme fue muy crítica con su experiencia al usar la plataforma de Sporting para comprar los boletos.

“A cada nada hay que estar con eso de ‘no soy un robot’ y le pone como mil cosas. Cada tiro sale eso. Luego salían entradas disponibles, pero no se podían enviar al carrito y cuando uno lo lograba, el carrito se le vaciaba solo. Después, no aceptaba la tarjeta. Un fracaso completo. Esa plataforma deben de mejorarla”, destacó la usuaria en Facebook.

El Deportivo Saprissa, viene de caer ante Herediano y está obligado a la victoria el jueves contra Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Nación le consultó a Sporting sobre los inconvenientes; señalaron que iban a dar una respuesta, pero no informaron qué sucedió con la tiquetera.

Sporting recibe a Saprissa el jueves a las 8 p. m. y ambos equipos están obligados a obtener la victoria. Los albinegros perdieron los primeros dos encuentros y los morados empataron el primero y cayeron en el segundo contra Herediano.

Los morados son penúltimos del certamen, con un punto, y Sporting el colero, con cero unidades.

Además de que se trata de un recito bastante pequeño, existe la novedad de que será la primera vez que los morados lo visiten, pues apenas debutó como estadio de Primera División en el actual Torneo Clausura 2026.

