Afición de Liberia despide a José Saturnino Cardozo y le cantan ‘No se va, no se va’

El nombre del paraguayo José Saturnino Cardozo está en boca de todos, no solo porque tiene a Liberia disputando las semifinales, sino por las ofertas que posee para dirigir a otros clubes.

A Cardozo lo relacionan con Alajuelense. Incluso Luis García, representante del entrenador, aseguró que entre la baraja de candidatos que tiene la Liga para reemplazar a Óscar Ramírez está el guaraní y ya se lo hicieron saber a la directiva de Liberia.

“No se va, no se va, Cardozo no se va”, le cantaron aficionados del cuadro aurinegro esta mañana, cuando el plantel se preparaba para trasladarse a la capital.

Afición de Liberia apoya a José Saturnino Cardozo

Liberia juega el domingo de visita a las 4 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, el partido de vuelta de la semifinal. La serie está igualada 1-1.

“Más de 130 aficionados liberianos se dieron cita en las afueras del Estadio Edgardo Baltodano Briceño para despedir al plantel comandado por José Saturnino Cardozo, al son de una cimarrona y gritos de ‘Liberia, Liberia’”, informó el departamento de prensa de los pamperos.

Al salir de la Ciudad Blanca con rumbo a San José, donde el plantel se concentrará para el compromiso, un grupo de 25 automóviles realizó caravana hasta el sector de El Salto de Liberia para despedir a Cardozo y a los jugadores.

José Saturnino Cardozo está en el radar de Alajuelense para que sustituya a Óscar Ramírez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por segundo certamen consecutivo, Liberia clasificó a las semifinales. En este Clausura 2026 llega a la vuelta con la serie ante Saprissa empatada a un gol.

“Ya Liberia fue campeón, los felicito, pero esta es nuestra etapa, es nuestro presente. Queremos hacer nuestra propia historia y estos jugadores quieren lograr la hazaña”, dijo José Saturnino Cardozo en la conferencia de prensa previa al partido del domingo.

Visitar a Saprissa con el global 1-1 es tener la serie abierta y los de la Ciudad Blanca están claros de que van a un ambiente complicado en Tibás, pero eso no les quita el sueño.

“Es una cancha difícil, pero hemos hablado con los jugadores de que la gente no juega y que es un ambiente lindo”, añadió Cardozo.