Puro Deporte

Afición de Liberia despide a José Saturnino Cardozo y le cantan ‘No se va, no se va’

El cuadro pampero viajó a San José para concentrarse antes de enfrentar a Saprissa

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Por Milton Montenegro

El nombre del paraguayo José Saturnino Cardozo está en boca de todos, no solo porque tiene a Liberia disputando las semifinales, sino por las ofertas que posee para dirigir a otros clubes.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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