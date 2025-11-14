Afición de Costa Rica encendida y con confianza en la victoria ante Haití

Aficionados de la Selección de Costa Rica presentes en el estadio de Curazao para el partido ante Haití rumbo al Mundial 2026.

Los aficionados de la Selección de Costa Rica están encendidos y muy motivados de cara al vital compromiso eliminatorio contra Haití.

Los seguidores de la Tricolor están seguros de la victoria, que provocaría que la escuadra nacional dé un paso importante en sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026 de manera directa.

Costa Rica necesita ganar los últimos dos encuentros, esta noche contra Haití y el martes de la otra semana a las 7 p.m. frente a Honduras, en el INS Estadio de La Sabana.

Los costarricenses dejaron claro que la Selección sacará el triunfo, así se desprende en el sondeo que efectuó La Nación en su canal de WhatsApp.

A los aficionados se les hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo cree usted que quedará el partido de Haití vs. Costa Rica?

Las opciones de respuesta fueron: Gana Costa Rica, gana Haití, empate y no sabe, prefiero no responder.

Al corte del sondeo participaron 183 personas en solo un par de horas. De ellas, 147 (81%) consideraron que gana Costa Rica; 13 (7%) opinaron que no sabe, prefiero no responder; 12 (6%) señalaron que termina empate; 11 (6%) indicaron que Haití se lleva la victoria.

Celso Borges regresó a la Selección de Costa Rica y será titular esta noche contra Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los votos siguen y los ticos están con fe, confiados de que el equipo dará la talla, porque es vital sumar los tres puntos.

Costa Rica ocupa el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Para lograr su clasificación directa al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, deberá vencer a Haití (5 puntos) y Honduras (8 puntos) para asegurarse el primer puesto y el boleto a la cita mundialista.

Para el choque de esta noche contra Haití, en Curazao, el juez central será Joseph Dickerson, de 37 años, junto a Cameron Blanchard y Logan Brown como asistentes; todos de Estados Unidos. El cuarto árbitro será JR Guido Gonzales, de la misma nacionalidad.