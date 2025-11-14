Miguel ‘Piojo’ Herrera sorprende: inesperado cambio en alineación de la Selección de Costa Rica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Selección de Costa Rica llega urgida de un triunfo contra Haití.

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, sorprendió al mandar al banco de suplentes al candado del equipo patrio, Orlando Galo. El jugador que acompañará a Celso Borges en la zona medular ante Haití es Aarón Murillo, futbolista que fue la sorpresa del conjunto en los juegos de octubre contra Honduras y Nicaragua.

Por otra parte, se confirmó la suplencia de Manfred Ugalde. El delantero del Spartak Moscú no será de la partida, ya que fue el último que se integró al plantel y además está apercibido de sanción por acumulación de amarillas.

El once tico está compuesto por: Keylor Navas, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Kendall Waston, Haxzell Quirós, Francisco Calvo, Aarón Murillo, Celso Borges, Josimar Alcócer, Alonso Martínez y Kenneth Vargas.

La banca de Costa Rica tiene a Kevin Chamorro, Patrick Sequeira, Santiago Van der Putten, Julio Cascante, Joseph Mora, Manfred Ugalde, Joel Campbell, Orlando Galo, Alejandro Bran, Warren Madrigal, Álvaro Zamora y Carlos Mora.