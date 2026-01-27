Afición de Alajuelense carga con silbidos a un jugador; esto dicen sus compañeros

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Durante algunos tramos del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos, se escucharon silbidos dirigidos hacia Creichel Pérez, que subieron de volumen cuando el futbolista salió de cambio en el minuto 77 para cederle su campo a Joel Campbell.

Eso refleja que la presión en el club permanece intacta, independientemente de que el equipo viene de un semestre en el que lo ganó todo; pero es que el liguismo quiere más.

Si bien es cierto a Alajuelense le está costando el arranque, los silbidos fueron para Creichel Pérez, no para el equipo en sí.

¿Cómo reaccionan a eso en el camerino rojinegro? Los tres futbolistas de la Liga que atendieron a los medios de comunicación en zona mixta el sábado pasado se refirieron a esa situación.

Uno de ellos fue el guardameta uruguayo Washington Ortega, quien a su vez es uno de los capitanes en el cuadro dirigido por Óscar Ramírez.

“A nosotros nos duele bastante, porque es uno más de nosotros; pero bueno, él sabe que tiene el apoyo de todos los compañeros y del cuerpo técnico, hay que estar cuando le toca a un compañero no pasar por un momento y él sabe que tiene el apoyo nuestro. Hay que apoyarlo al 100 para que esté como ya lo hizo acá en semestres anteriores”, afirmó Washington Ortega.

Aarón Salazar también respondió una pregunta puntual sobre los silbidos que despidieron a Creichel Pérez en ese encuentro y lo primero que dijo fue que todo el equipo lo respalda.

“Si bien es cierto la afición tiene su derecho a dar su opinión, creo que Creichel está haciendo esfuerzos muy grandes, tanto así que a veces hace de más. Él quiere hacer tanto que a veces hace de más y eso demuestra que tiene hambre y que quiere hacer bien las cosas.

”Se le ha negado el gol, pero yo en lo personal le rescato que lo está intentando, que lo sigue intentando; así que a él le diría que sea paciente, que ya le va a llegar el momento de sobresalir y al final de eso se trata el fútbol, de seguir intentándolo hasta que se dé ese gol que está buscando”, mencionó Aarón Salazar.

Mientras que Rónald Matarrita cree que en realidad no se trataba de reproches específicos hacia Creichel Pérez o algún otro futbolista en especial, sino que obedece al accionar grupal.

“No es algo con ninguno en específico, creo que si hubiesen sacado a cualquiera de los que jugamos hubiese recibido ese sentimiento de la afición por el funcionamiento del equipo, porque pienso que no lo estamos haciendo del todo bien.

”Es normal que la afición espere más de nosotros y nosotros también sabemos que estamos en deuda con ellos”, comentó Rónald Matarrita.

Alajuelense contabiliza cinco puntos de doce posibles en el arranque del Torneo de Clausura 2026 y este martes 27 de enero jugará a las 6 p. m., de visita contra Guadalupe.

