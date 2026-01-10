Actualidad rojinegra

Creichel Pérez habló por primera ante la prensa del escándalo de indisciplina que tanto lo marcó

Creichel Pérez pasó la página de una mala decisión y quiere que este sea su mejor semestre con Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Creichel Pérez quiere que este sea su mejor semestre con Liga Deportiva Alajuelense.
Creichel Pérez quiere que este sea su mejor semestre con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







AlajuelenseActualidad RojinegraLiga Deportiva AlajuelenseCreichel PérezClausura 2026
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

