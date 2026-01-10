Creichel Pérez habló por primera ante la prensa del escándalo de indisciplina que tanto lo marcó

Creichel Pérez dio declaraciones por primera vez después de ser uno de los jugadores que protagonizaron aquel episodio de indisciplina en el semestre pasado con Liga Deportiva Alajuelense.

Aquella mala decisión al irse de fiesta la noche antes de un viaje de la Liga con destino a Honduras, para jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Motagua, acarreó consecuencias.

La Liga lo bajó del avión junto a John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar. Además, se aplicaron sanciones internas y una multa que, aunque su monto nunca fue revelado, trascendió que fue una cifra considerable.

Aparte de eso, cada quien tuvo que hacerse responsable y darle la cara a la afición.

Desde entonces, el extremo no había estado frente a los medios de comunicación, quizás porque no se encontraba listo, y también porque a lo interno del club creyeron que era lo más conveniente.

El tiempo pasó y Alajuelense decidió que los encargados de ir al Día de Medios de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) previo al arranque del Torneo de Clausura 2026 serían Wardy Alfaro, en representación del cuerpo técnico; así como los jugadores Ronaldo Cisneros, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

Aunque el futbolista pasó la página de lo ocurrido, las preguntas sobre esa situación que en su momento fue todo un escándalo no podían faltar.

“Fue algo que ya pasó, el equipo me acuerpó, las personas cercanas también, fue un aprendizaje. Me hizo ver cómo es la vida y lo que yo quiero. Me hizo pensar en eso; ya lo que pasó, pasó. Y ahora estoy enfocado en hacer las cosas bien”, afirmó Creichel Pérez.

Hoy no se pregunta por qué le tocó a él ser el protagonista de un incidente así; pero a la vez, cree que lo ocurrido lo hizo reaccionar y que se convirtió en un antes y un después dentro del vestuario de Alajuelense.

Porque ya varios jugadores en su momento comentaron que aquel episodio fue como si se tratara de una situación de la que cada uno comprendió que debía echar para su propio saco, una lección para todos.

“Si me pasó fue porque me tenía que pasar, porque Dios así lo quiso, porque me tenía que ayudar a aprender algo. Ya aprendí, le puede pasar a cualquiera. Ahora a enfocarme, sacar mi mejor versión, romper la racha de goles que hice, seguir por ese camino y salir al extranjero lo más pronto posible”, declaró Creichel Pérez.

Aquello forma parte de su pasado y hoy solo piensa en su presente. El jugador del campeón nacional asegura que se preparó bien y que ahora en este torneo lo que quiere es empezar y terminar bien.

“Estoy apuntando lo más alto en este torneo, para el mercado que se viene y esperando en Dios hacer un buen torneo para que se me abran las opciones en el extranjero”, recalcó.

Creichel Pérez también se sinceró y dijo que él mismo es consciente de que puede dar más.

“A veces me bloqueo porque sé mi potencial, lo que puedo dar y ahora estoy fluyendo; me siento bien, me siento contento, estoy disfrutando del fútbol y espero sacar mi mejor versión”, comentó.

Según él, lo que acababa de decir tal vez no resulta frecuente en las declaraciones que por lo general dan los futbolistas, pero que eso también es normal.

“Cada jugador en sí tiene un bajón, les ha pasado a muchos jugadores y es normal. Después nos levantamos una y otra vez para poder volver a nuestra mejor versión”.

Ellos integraron la comitiva de Liga Deportiva Alajuelense en el Día de Medios de la Unafut, previo al Torneo de Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fueron las varias las ocasiones en las que Creichel Pérez dijo sentirse agradecido con Óscar Ramírez, con la directiva, con los compañeros y con todos los integrantes del equipo que le dieron otra oportunidad.

“Ya lo que pasó, pasó... Ellos me acuerparon y ahorita solo estoy enfocado en hacer las cosas bien en este torneo. Es una oportunidad más y no la voy a desaprovechar.

”Al final, lo que pasó sirvió de algo. Ahorita el camerino está muy unido, tenemos un buen grupo, tenemos buenos capitanes y esperando que nos guíen para seguir ganando títulos”, manifestó.

Creichel Pérez insiste en que esa mala decisión fue un aprendizaje, que lo hizo caer en cuenta de muchas cosas y que su única intención en este momento es poner todo su potencial a disposición del grupo.

“Quiero ir agarrado de la mano de Dios, lo que viví el torneo pasado fue algo inexplicable, con el tricampeonato en la Copa Centroamericana y ser campeones nacionales. Yo quiero seguir por esa línea, el equipo también y espero en Dios llegar a lo más alto, porque queremos otro título”, concluyó Creichel Pérez.

Alajuelense

